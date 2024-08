Esta edição inicia com boas notícias para os entusiastas do frio, residentes em Brusque e nas demais cidades situadas no Vale do Itajaí.

Após mais um amanhecer gelado neste domingo, 11, a previsão indica que as próximas noites e madrugadas serão igualmente frias, sob tardes típicas de inverno à vista.

Para detalhar essa projeção, buscamos o respaldo técnico de um especialista na área do clima.

Para isso, o meteorologista Piter Scheuer gentilmente nos forneceu um boletim, que foi então compartilhado à nossa página.

Veja a nota emitida pelo profissional, em sua íntegra, logo após a foto.

Frio persiste

*Boletim: Piter Scheuer >>

Queremos iniciar este boletim com boas notícias para os amantes do frio, que então moram em Brusque e outras cidades situadas no Vale do Itajaí.

Após o amanhecer gelado deste domingo, as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos indicam que as baixas temperaturas devem continuar na região ao longo da próxima semana, pelo menos até quinta-feira.

Se essa tendência se confirmar, Brusque poderá manter temperaturas noturnas abaixo de 7°C, diante de tardes raramente passando dos 20°C. Mesmo sob a presença do sol, o uso de casacos será necessário em tempo integral.

Frio seco

E para quem planeja atividades externas, seja a trabalho ou lazer, o cenário se mostra amplamente favorável, pois não há indicativo de chuva para os próximos quatro a cinco dias, a partir deste domingo.

De um modo geral, o clima de inverno deve então persistir, especialmente durante as noites e madrugadas em todo o Vale do Itajaí.

Monitoramento

Importante lembrar que nossas análises se baseiam nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, que por sua vez, estão sujeitos a mudanças conforme novas informações se tornam disponíveis. Continuaremos monitorando a situação.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

Queremos agora apresentar ao nosso público os parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh, pois é graças ao apoio deles que esta matéria está chegando até você.

Os nomes de cada um estão estampados nos banners abaixo. Clique e então conheça os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Festival Nacional da Cuca em fotos: Brusque então recebe público para 11ª edição do evento

2. Brusque se veste de inverno: confira o encanto da estação em imagens

O frio na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Destaque para a fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, começando o dia na marca de 0,9ºC.

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 13

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK