No sábado, 10, ocorreu a etapa catarinense da 11° edição do Festival de Música Gospel, promovido pela Fascev – Federação Associativa de Cantores Evangélicos, em Balneário Camboriú. O grupo Harmony, formado pela musicista e professora de canto Denise Rodrigues e as alunas Samara Ávila e Miriã da Silva alcançou a primeira posição no concurso entre trinta participantes.

“Música em harmonia é a nossa paixão e foi gratificante representar a cidade de Brusque. A próxima etapa será um evento nacional, iremos representar todo o estado de Santa Catarina com muito orgulho”, afirma Denise.

A final do Festival de Música Gospel acontecerá em Brasília, no dia 30 de novembro, e contará com cerca de oitenta representantes de todas as regiões do país.