Nova atualização do Instagram permite até 20 conteúdos em carrossel

O Instagram vai permitir que os usuários postem até 20 fotos ou vídeos em um só carrossel. A novidade foi anunciada pela plataforma, na última quinta-feira, 8, em sua conta no X. “Agora você pode adicionar até 20 fotos ou vídeos no carrossel. Isso significa mais espaço para compartilhar seus destaques de verão 🏖️”, escreveu a meta no anúncio.

Desde 2017, quando o carrossel foi lançado pelo Instagram como forma de publicação, o usuário só poderia adicional 10 conteúdos por publicação. Essa mudança deixa a rede social de Mark Zuckerberg mais próxima de seu concorrente, o TikTok, que hoje permite 35 conteúdos em uma mesma publicação.

O novo recurso está sendo implementado gradualmente em todo o mundo e nem todo os usuários já receberam a novidade. Para saber se a sua conta já tem acesso, basta abrir o Instagram e tocar no ícone de publicação, no canto inferior do app. Em seguida, aparecerá uma janela com a mensagem: “Compartilhe mais. Adicione até 20 fotos ou vídeo em seu próximo post”, se já estiver atualizado. Mesmo com o limite ampliado, ainda é possível mesclar adicionando fotos e vídeos em uma só publicação.

Now you can add up to 20 pics or videos to a photo dump ✨

That means more space to share your summer highlights 🏖️

— Instagram (@instagram) August 8, 2024