O Campeonato de Futsal Masculino de Botuverá chegou às quartas de final, que serão disputadas na noite deste sábado, 17, no ginásio do Imigrante.

18h – Figueira “B x Los Bandoleiros

19h – Gabiroba x Grêmio

20h – Figueira “A” x Sessenta

21h – Primos/Bandoleiros x Ourífico

A última rodada da fase de grupos foi finalizada com três jogos no último sábado, 19. No jogo que valia mais, o Los Bandoleiros venceu o Areia Baixa por 4 a 2. O resultado definiu a classificação e eliminou o adversário. Na maior goleada da competição, o Figueira venceu o Galaxi por 19 a 2.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: