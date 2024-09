CDL Brusque promove edição do Sábado Fácil; conheça as atrações

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza no dia 14 de setembro, mais uma edição do Sábado Fácil, na Praça Barão de Schneeburg, no Centro.

As atividades na praça iniciam às 9h e a população poderá usufruir de diversos serviços gratuitos como orientações de saúde, consultas de SPC, corte de cabelo, massagem, manutenção e limpeza de óculos, teste de acuidade visual e feira de adoção de animais da Acapra. Além disso, haverá apresentações musicais e grupos de dança.

As crianças poderão se divertir com os brinquedos educativos, jogos de mesa, cama elástica, pintura facial e trenzinho. Já a sugestão da CDL para o comércio é que neste dia o atendimento das lojas funcione em horário estendido, até às 17 horas.

Nesta edição de setembro, o Sábado Fácil contará ainda com a parceria do Sesc, com a ação “Cidadão do Bem” que visa proporcionar atividades que promovam o bem-estar e a integração social da população. Serão oferecidos na oportunidade serviços como corte de cabelo, massagem e recreação para as crianças.

“Convidamos toda a população a prestigiar e aproveitar as atrações e serviços oferecidos para toda a família, na praça Barão de Schneeburg. São momentos de lazer e de cuidados com a saúde. Além disso, também é possível usufruir do horário estendido no comércio para compras”, reforça o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL Brusque, com apoio da Unifebe, Verner Willrich, Uniasselvi, Kohler Joalheria, Ótica Ferri, Sesc, Acapra, Aliados Da Tradição e Senai/Sesi.

