Funcionários de escola de Brusque são afastados suspeitos de agredirem crianças

Funcionários da escola Raul Amorim, localizada no bairro Limoeiro, em Brusque, foram afastados por supostamente agredirem crianças na instituição. Uma das vítimas seria uma criança autista de 5 anos. A Secretaria de Educação se manifestou sobre o caso, que também foi levado à Polícia Civil, via boletim de ocorrência.

De acordo com a denúncia, feita por uma mãe nas redes sociais, o filho, autista com nível 2 do espectro, estuda na escola em período integral, e que o comportamento da criança começou a chamar a atenção dela, assim como algumas condutas da escola.

A mãe diz que tem provas de que o filho sofreu violências físicas e psicológicas, além de coações. No boletim de ocorrência feito pela mulher é mencionado que o filho sofria as agressões durante o “horário do sono”. Conforme o documento, o menino relatou que, por não querer dormir no horário das 12h, funcionários da instituição o “seguravam muito forte”, além de que batiam em seus braços e pernas. A mulher se reuniu com a Secretaria de Educação para falar sobre o caso.

Indícios das agressões

Segundo ela, em alguns dias, percebeu que a criança estava sonolenta e aparentava estar dopada com algum medicamento. Caso que, de acordo com a mãe, foi negado pela diretoria da escola.

Na terça-feira, 10, o filho contou que um homem o teria trancado dentro de uma sala escura. Em conversa com a mãe, mencionou ainda que quando uma criança não se comporta, a professora chama o homem para trancá-los na sala escura.

“Conversando um pouco mais, percebi que a diretora sabe dos ocorridos, pois tem pais relatando a mesma coisa”, conta a mãe.

Manifestação da prefeitura

Em nota, divulgada na tarde desta quinta-feira, 12, a Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Comunicação Social, emitiu um comunicado afirmando que afastou os suspeitos de estarem envolvidos no caso e que instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra os três funcionários do grupo gestor. As funções dos profissionais da unidade não foram divulgadas.

“De maneira proativa, a Secretaria de Educação atendeu as famílias, conduzindo uma escuta minuciosa de todos os envolvidos e coletando as informações necessárias para garantir a responsabilização adequada”, diz o comunicado.

E complementa da seguinte forma: “A Secretaria de Educação reforça o compromisso em agilizar o processo administrativo e assegurar que as medidas cabíveis sejam aplicadas com máxima eficácia”.

“Ressaltamos ainda que a Prefeitura de Brusque tomou todas as providências necessárias diante do caso, dentro do que rege o regramento jurídico. Embora situações como essa sejam imprevisíveis, o poder público reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência. Por fim, reiteramos com veemência nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados, sobretudo quando se trata de nossas crianças e adolescentes. Assim como a presente situação, garantimos que todos os casos serão tratados de forma enérgica, com a seriedade e responsabilidade que merecem”, conclui o comunicado.

