Núcleo de Oficinas Mecânicas da CDL promove inspeção veicular gratuita em Brusque; saiba quando

No dia 21 de setembro, sábado, o Núcleo de Oficinas Mecânicas da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque promove a ação de Inspeção Veicular Gratuita (IVG), em celebração à Semana Nacional do Trânsito.

O evento, tradicional em todo o estado de Santa Catarina, acontecerá no pátio da Villa Schlosser, das 9h às 15h. As inspeções irão acontecer por ordem de chegada e as vagas são limitadas.

O IVG é realizado em Santa Catarina há mais de 20 anos pelo do Núcleo Estadual de Automecânicas.

Após um longo período ele volta a acontecer em Brusque, organizado pelo Núcleo de Oficinas Mecânicas da CDL Brusque.

Neste ano, o tema é “Prevenção em Movimento”, destacando a importância da manutenção preventiva para evitar problemas mecânicos e falhas inesperadas.

Inspeções veiculares gratuitas

Conforme o coordenador do Núcleo, Anderson Bernardo, durante o evento os participantes terão acesso às inspeções veiculares gratuitas, nas quais profissionais qualificados realizarão uma avaliação dos veículos, utilizando um checklist detalhado.

“Vamos ter um circuito onde será realizada uma vistoria visual, analisando desde iluminação, teste de bateria, avaliação de freios, suspensão e vazamentos. Também será orientado aos proprietários sobre a manutenção preventiva e os benefícios que ela traz, tanto para o carro, como para a segurança no trânsito. Ao final, o motorista receberá uma via da ficha de inspeção e será orientado se o veículo precisa passar por serviço. Além disso, teremos um espaço de convivência e vamos falar sobre veículos, autopeças e serviços”, explica o coordenador.

Ele frisa que promover ações que geram impactos positivos no trânsito sempre foi um desejo do Núcleo.

“Desde a primeira reunião foi unânime a vontade de promover em nosso município o IVG e levar até os motoristas essas informações mais técnicas, que são muito importantes para a segurança. Agradecemos principalmente o nosso principal patrocinador, a Zen S.A, que nos apoiou para realizarmos esse evento. Agradecemos ainda aos demais patrocinadores: RCD Distribuidora e Zeno Auto Peças; além de Maestri Auto Peças, Distribuidora Motors Imports; Corema, Distribuidora Forta Motul, Cooperativa Sicoob, Tecnomotor Equipamentos, Vetor Automotivos, Grupo PecMotors, Viabat Baterias, Fematel Ferramentas, Milani Geradores e Retífica Brusquense”, completa.

Boas expectativas

O assessor de Núcleos da CDL Brusque, Rodrigo Scodro Bomfim, destaca a importância do evento para o Núcleo.

“O IVG terá grande impacto para o município. Esta é a primeira vez que será realizada pelo Núcleo de Oficinas Mecânicas da CDL de Brusque e mostrará ao público o quão forte é o grupo. Tivemos um grande número de patrocinadores, empresas de renome, que acreditam no evento e, com certeza, será um sucesso”, afirmou.

