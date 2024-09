Estudante de Medicina é condenado por armazenar e compartilhar pornografia infantil em Joaçaba

Um estudante de Medicina foi condenado a quatro anos de prisão por armazenar e compartilhar pornografia infantil em Joaçaba. No começo de abril, a polícia do município prendeu o homem em flagrante. Ele guardava roupas infantis, munições, maconha e equipamentos eletrônicos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças.

Semanas após ser detido, ele foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Sistema Nacional de Armas e na Lei Antidrogas.

A Justiça julgou o caso e condenou o réu a quatro anos de reclusão em regime inicial semiaberto por armazenar e compartilhar os conteúdos de pornografia infantil; a um ano de detenção em regime aberto por porte ilegal de arma; e ao pagamento de 22 dias-multa. Ele não poderá recorrer em liberdade. O condenado pode recorrer a recurso.

Conforme a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal, a Justiça a absolveu o réu da acusação referente ao armazenamento da droga.

