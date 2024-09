Bolsonaro fará roteiro eleitoral por Santa Catarina; Brusque deve ficar de fora

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve realizar um roteiro eleitoral em Santa Catarina, na tentativa de fortalecer os candidatos a prefeito do PL nas campanhas. Brusque deve ficar de fora do roteiro do ex-presidente, que deve passar por cidades próximas.

O Município conversou com fontes do PL, que relatam que há ainda uma tentativa de trazer Bolsonaro para Brusque. Entretanto, conforme os relatos, tudo depende da agenda concorrida do ex-presidente.

Um dos municípios que Bolsonaro pode passar é Itajaí, para fortalecer a candidatura de Robison Coelho (PL) à prefeitura. Há, ainda, a expectativa de que o ex-presidente vá a Blumenau apoiar Delegado Egidio (PL).

Na ocasião, a intenção do PL brusquense é que, no meio desse roteiro, Bolsonaro atravesse a rodovia Antônio Heil – ou Ivo Silveira, a depender da ordem das paradas – para vir a Brusque em ato de campanha com o prefeito e candidato à reeleição André Vechi (PL).

Desde o início, porém, os membros do partido consideram esta possibilidade remota. Apesar de mencionar Brusque algumas vezes em vídeos e receber apoiadores da cidade, incluindo o próprio prefeito, Bolsonaro nunca veio ao município, nem no período como presidente e nem como ex.

A imprensa estadual divulga, diariamente, diferentes cidades catarinenses em que Bolsonaro pode passar. Em Balneário Camboriú, a presença do ex-presidente para apoiar o candidato a prefeito Peeter Grando (PL) e o filho Jair Renan Bolsonaro (PL), que concorre a vereador na cidade, é dada como certa.

Chegou a ser divulgado pelo colunista Ânderson Silva, da NSC, que Itapema estaria no roteiro de Bolsonaro. Na cidade, concorre à prefeitura Alexandre Xepa (PL). Além disso, o filho do senador Jorge Seif (PL-SC), Jorginho Seif (PL), disputa uma vaga à Câmara de Vereadores.

O jornalista Upiara Boschi, em coluna na ND+, afirma que Criciúma e Tubarão, reduto político da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), próxima à família Bolsonaro, estão no roteiro. Nas cidades, concorrem pelo PL às prefeituras Ricardo Guidi e Soratto, respectivamente.

