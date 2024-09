Projeto gratuito que une crianças e famílias por meio do esporte lança rifa para que presidente participe de evento na Eslovênia

O presidente do projeto “Nação Fut Brusque”, Manoel Romero, recebeu um convite do ex-jogador e lenda do futebol esloveno, Marcos Tavares, para participar do “Eslovênia em Chamas”, uma conferência destinada a líderes que trabalham em projetos esportivos solidários para crianças. Liderado por Manoel, o “Nação Fut Brusque” busca dar oportunidade para que crianças de 7 a 11 anos consigam seguir o sonho de jogar futebol. Atualmente, mais de 150 crianças são atendidas no projeto que está ativo desde 2017.

O evento acontecerá entre os dias 10 e 14 de outubro e contará com diversas atividades sociais, incluindo uma partida de futebol entre pastores e ativistas de projetos sociais, como o liderado por Manoel.

“Nesta conferência, abordaremos temas como evangelismo e ações comunitárias, que são de grande importância. Receber um convite para participar é uma honra, e o projeto se sente grato pelo reconhecimento”, disse Manoel.

Para que o presidente possa participar, o projeto está organizando uma rifa para arrecadar fundos que possam cobrir os custos da viagem.

O valor da rifa é de R$ 10, e o prêmio é uma estadia de dois dias em uma casa de praia no município de Taquaras. Atualmente, faltam R$ 1,5 mil para que Manoel possa representar o projeto na conferência. Para participar da rifa e ajudar Manoel, basta clicar neste link.

O projeto

O “Nação Fut Brusque” conta com diversos apoiadores, todos voluntários. A profissional de educação física, Manoele Romero, por exemplo, é filha de Manoel e uma das coordenadoras das atividades.

Pedro Romero, irmão de Manoele, é vice-presidente. Segundo ele, a ideia do projeto é transmitir princípios e valores bíblicos por meio do esporte, especialmente o futebol, com o objetivo de formar crianças como cidadãos de bem e de caráter.

Embora muitos dos participantes sonhem em se tornar jogadores, o foco do projeto não é a competição, mas sim o convívio, a comunhão e o alcance das famílias.

“Muitas dessas crianças vêm de contextos familiares difíceis, com pais ausentes ou enfrentando diversas situações problemáticas. Temos vários exemplos de pais que se aproximaram de seus filhos graças ao projeto. O projeto não tem fins lucrativos; sua sustentação vem das ofertas da igreja e de pessoas que colaboram generosamente, como empresários da cidade. Muitas crianças participam também apenas para ter um lanche e se divertir”, explica o vice-presidente.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidos no Instagram (@nacaofutbrusque).

Marcos Tavares

Marcos Magno Morales Tavares, conhecido como Tavares, atuava como atacante. Seu último clube foi o NK Maribor, da Eslovênia. O brasileiro é considerado uma lenda no futebol do país.

Cidadão esloveno desde 2013, Tavares é o recordista de jogos e gols pelo Maribor, com 206 gols marcados, e também é o maior artilheiro da história do Campeonato Esloveno de Futebol, com mais de 150 gols.

Ao longo de sua carreira no Maribor, Tavares conquistou 16 títulos, incluindo oito campeonatos nacionais e quatro Copas e Supercopas da Eslovênia. No Brasil defendeu os escudos do Grêmio e Athletico Paranaense. Além de esportista, também é conhecido por participar e organizar atividades e projetos sociais.

