Governo federal discute volta do horário de verão; saiba motivo

A volta do horário de verão está em discussão dentro do governo federal. Com a escassez de chuvas, elevação da temperatura e o agravamento da seca, a mudança do horário em diversos estados pode ser uma alternativa para economia na conta de luz. Isso porque a maior parte da energia do país depende de usinas hidroelétricas, ou seja, da água.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou, nesta quarta-feira, 11, que a medida pode auxiliar na manutenção do preço da energia.

Horário de verão é uma alternativa

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckimin, concordou que o horário de verão é uma das alternativas, mas é preciso também economizar na conta de luz.

O horário de verão, que avança em uma hora em relação ao horário oficial de Brasília, foi criado no país em 1931. Ele funcionou continuamente de 1985 até 2019, quando o governo passado decidiu revogá-lo, alegando pouca efetividade na economia energética.

