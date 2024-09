Fairtec 2024 é aberta em Brusque com expectativa de R$ 20 milhões em negociações

Foi aberta na noite desta quinta-feira, 12, mais uma edição da Feira Tecnológica da Construção Civil (Fairtec), no pavilhão da Fenarreco, em Brusque. Autoridades marcaram presença no evento, que é promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon).

Mais de 80 expositores estão confirmados. A expectativa da organização é que sejam movimentados mais de R$ 20 milhões em negócios. O evento é realizado pelo Sinduscon em parceria com a Andrade Eventos. Na edição anterior, que ocorreu em 2022, mais de 15 mil pessoas passaram pelo pavilhão durante a feira.

A feira contará com casas sustentáveis, startups, energias renováveis e lançamentos de produtos tecnológicos, além de outras novidades que envolvem o segmento de construção. De acordo com Rosangela Andrade, diretora da Andrade Eventos, as expectativas são boas.

“Estamos esperando que seja um marco do evento neste ano”, projeta. “O pessoal investiu muito e está muito bacana. Terá muita novidade. Estamos confiantes que será um grande sucesso. Tem muita coisa legal acontecendo”, completa Rosangela.

Além da feira, os frequentadores podem participar do 7º Salão do Imóvel, com ofertas de investimento e projetos imobiliários da região, e da 7ª Mostra de Móveis e Decorações, com as últimas tendências do segmento.

Confira a programação da Fairtec 2024

12/09 (quinta-feira)

19h – Abertura oficial

20h – Música: Nino Acústico (palco externo)

20h30 – Palestra: “Sustentabilidade e tecnologia a prova do futuro”, com Alex Marson, idealizador da Neoliderança® e consultor do Programa Brasil + Produtivo Fiesc

22h – Fechamento do pavilhão

13/09 (sexta-feira)

19h – Abertura do pavilhão

19h – Palestra: “Técnicas construtivas e materiais sustentáveis”, com Elias Riffel; mesa redonda com Tamily Roedel, Vivian Siffert Wildner e Marcelius Oliveira de Aguiar (Unifebe)

20h – Música: Argel Acústico (palco externo)

21h – Palestra: “Como melhorar o desempenho do setor da construção civil com soluções inovadoras; bons exemplos compartilhados por empreendedores”, com participação de Marcelo Chaar (Vigha), Gabriela de Oliveira Santos (Vizzion), Jeferson Sobczack (WGestor), Daniel Angelo da Silva (ConstruMoney) e Eduardo Sales (Esphera Segurança no Trabalho)

23h – Fechamento do pavilhão

14/09 (sábado)

10h – Abertura do pavilhão

15h – Palestra: Casa Sustentável, com engenheiro ambiental André Kohler Klabunde

16h – Palestra: “Rochas na arquitetura: tendências de mercado”, com Telso Ferreira Junior, químico e proprietário da Marmoraria Guarani, especialista em Rochas e Superfícies Sintéticas

19h – Palestra: “Descarbonização: a jornada das empresas para o futuro”, com Damáris Gonçalves Padilha, engenheira florestal e doutora em Manejo Florestal

20h – Música: Adriel Silva com Sanfona (palco externo)

20h30 – Palestra: “Atribuições dos Profissionais do Sistema Confea-Crea”, com Pâmella Adryan Lima da Silva, diretora regional do Crea-SC Brusque, engenheira civil e técnica em edificações

23h – Fechamento do pavilhão

15/09 (domingo)

10h – Abertura do pavilhão

18h – Fechamento do pavilhão

