Motociclista morre após acidente grave na SC-110, em Ituporanga

Um motociclista morreu após colidir com um carro na noite desta quinta-feira, 12, em Ituporanga. A vítima era maior de idade e não estava com documentação. O condutor do carro não se feriu.

O acidente ocorreu por volta das 22h, na SC-110, em Bela Vista. Quando o Corpo de Bombeiros Militar chegou ao local, o motociclista estava com várias lesões graves e não tinha sinais vitais.

O motorista do carro não sofreu ferimentos. Nenhum dos envolvidos foi identificado e a dinâmica do acidente não foi revelada.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados para os procedimentos cabíveis.

