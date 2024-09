VÍDEO – Homem é preso transportando mais de 170 kg de drogas na BR-470, em Rio do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 20 anos, que transportava drogas na madrugada desta quinta-feira, 12, na BR-470, em Rio do Sul. Foram encontrados 170 kg de maconha e dois quilos de skunk.

O motorista afirmou ser natural do Paraná e que buscou a droga no estado para levar até o litoral norte de Santa Catarina. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Rio do Sul e responderá por tráfico de drogas, segundo a PRF.

Conforme nota da Polícia Rodoviária Federal, foi feito uma fiscalização no carro Peugeot, com placas de Curitiba, sendo encontrado diversos tabletes no porta-malas e banco traseiro.

