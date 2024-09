Homem morre em confronto com a Polícia Militar na rodovia BR-280, em Araquari

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar em Araquari na noite desta quinta-feira, 12. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 21h45, na rodovia BR-280, na região do bairro Colégio Agrícola.

Após informações sobre uma Hilux com registro de furto circulando pela BR-280, os policiais conseguiram localizar e abordar o veículo. Dois homens desembarcaram e fugiram em direção à área de mata.

Durante a fuga, os homens desobedeceram às ordens de abordagem. Um deles sacou uma arma de fogo e apontou para os policiais, que reagiram e o balearam. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre .32. O segundo homem conseguiu se esconder na mata e ainda não foi localizado.

Nenhum dos envolvidos foi identificado até o momento. Nenhum policial ficou ferido. A Hilux, que havia sido furtada, foi recuperada.

