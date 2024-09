Jovem é ressuscitado pelo Corpo de Bombeiros após sofrer choque elétrico em Porto Belo

Um jovem de 19 anos foi ressuscitado pelo Corpo de Bombeiros Militar após sofrer um choque elétrico em Porto Belo. A ocorrência foi registrada por volta das 15h40 da quinta-feira, dia 12, na Avenida Senador Atílio Fontana.

Ao serem chamadas, as equipes foram rapidamente deslocadas para o local. Ao chegarem, os socorristas encontraram o jovem deitado, sem batimentos cardíacos e com sinais de agonia respiratória. Imediatamente, a equipe iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Com o auxílio de um desfibrilador automático externo (DEA), foi detectada fibrilação ventricular. Foram realizados dois ciclos de 2 minutos de RCP, com um choque elétrico recomendado pelo aparelho ao fim de cada ciclo. Após essas intervenções, o paciente apresentou melhora, normalizando sua respiração e batimentos cardíacos.

A equipe solicitou apoio aéreo do helicóptero Arcanjo, enquanto unidades do Samu também se dirigiam ao local. As motos do Samu chegaram primeiro e continuaram o atendimento até a chegada do helicóptero, que assumiu a estabilização do paciente.

O jovem foi então transferido em estado estável ao Hospital Marieta, em Itajaí, para cuidados mais avançados.

Corpo de Bombeiros/Divulgação

