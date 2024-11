Quatro caminhões e um carro se envolveram em um acidente na BR-470, em Rio do Sul, na manhã desta terça-feira, 12. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e estão no local atendendo a ocorrência.

De acordo com as informações preliminares, um dos caminhões carregava cloro. O veículo tombou e o produto acabou vazando na pista. O local foi isolado pelos bombeiros.

Segundo a PRF, duas pessoas sofreram ferimentos leves. Os policiais informaram, ainda, que não há uma estimativa para a via ser liberada, pois é um “cenário complexo”.

Às 11h50, a PRF informou que estava sendo “iniciada a remoção da carga sobre a pista para, então, seguir com o destombamento”. E que, até aquele momento, a via seguia totalmente interditada. Esta foi a informação mais recente até a publicação desta nota.

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: