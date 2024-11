Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (11 a 12/11)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Wilimar Fischer, 85

12/11: faleceu na residência. Residia no bairro São Pedro. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 10h desta quarta-feira, 13. Deixa quatro filhos, oito netos e dois bisnetos enlutados.

Liliane Marli Preti, 65 (pop. Lili)

11/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guarani. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Guarani, às 16h desta terça-feira, 12. Deixa marido, dois filhos e dois netos enlutados.

Cleuza Aparecida Franca de Macedo Santos, 48

11/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 9h desta quarta-feira, 13. Deixa marido, três filhos e um neto enlutado.

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: