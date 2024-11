O Brusque foi rebaixado novamente à Série C do Campeonato Brasileiro. A terrível campanha foi produto de falhas cometidas por diretoria, treinadores e jogadores. Algumas delas foram contínuas, e a principal foi na montagem de elenco. Uma montagem ruim, que pode estar ligada tanto a questões de orçamento e dificuldades de mercado quanto de erros na avaliação.

É uma questão que não explica tudo, mas foi fundamental para gerar, por exemplo, o ataque fraco visto ao longo de todo ano. Este trabalho, especificamente, é da diretoria, com participação, no início, do técnico Luizinho Lopes.

Pré-temporada e início do ano

A equipe começou o ano com nove contratações. Georgemy e Matheus Emiliano para a reserva de Matheus Nogueira; Cristovam para a lateral-direita, com Ronei sendo opção; Matheus Salustiano, para brigar por posição na zaga; Luiz Henrique no lugar de Airton, para a reserva de Alex Ruan na lateral-esquerda; Serrato, para compor o meio-campo; Maycon Douglas, para ser opção nas pontas; e Paulinho Moccelin, para ser o principal reforço e jogador na ponta esquerda. Para o estadual, são reforços até interessantes.

Mas não foi contratado um meia, um camisa 10. Esta função ficou relegada a Jhemerson, e apenas a ele. E foi feita a opção pela manutenção de Guilherme Queiróz e Olávio, peças fundamentais no acesso à Série C, sem a contratação de outro centroavante para fazer sombra a eles. Vindo da empolgação do acesso, fazia sentido dar o voto de confiança à dupla. Depois do Catarinense, não.

No meio do Catarinense, ainda foram trazidos Dionísio, que fez bom papel no meio-campo; e o delírio coletivo chamado Patrick Machado, que veio lesionado, seria o camisa 10, não jogou cinco minutos e foi embora tão abruptamente quanto chegou.

Problemas em campo

O resultado foi trágico. Após uma causar boa impressão na estreia, o Brusque beirou o rebaixamento no Catarinense e tinha enormes dificuldades na criação, com a bola mal chegando aos centroavantes em diversos jogos. Mas, de alguma maneira, conseguiu a recuperação a partir de vitórias improváveis sobre Avaí e Criciúma, ambas no Heriberto Hülse.

O time sofreu um bocado para passar pelo GAS em Roraima, eliminou o Marcílio Dias nos pênaltis, passou pelo Avaí na semifinal e chegou à final contra o Criciúma. Foi incompetente no jogo como mandante em Itajaí, e prejudicado pela arbitragem no jogo da volta, sendo vice-campeão.

Na avaliação da diretoria, os resultados validaram o trabalho dentro de campo, rumo à Série B.

Começa a Série B

Os maus sinais do Catarinense foram mascarados por mais uma final, e um elenco com defeitos flagrantes no ataque não recebeu reforços suficientes. Para o início da Série B, chegaram Mateus Pivô, Marcelo, Diego Mathias, Anderson Rosa, Wellissol, Keké e Osman.

Pivô foi a principal contratação deste período, se apropriando da lateral direita com qualidade ofensiva, velocidade e força. Um baita acerto. Mas nenhum outro jogador conseguiu chegar para ser titular. O Brusque começou a Série B praticamente com o mesmo time titular que escapou do rebaixamento no Catarinense e que teve um lampejo para chegar à final.

Diego Mathias voltou de empréstimo e começou a ganhar espaço. Anderson Rosa causou uma primeira boa impressão marcando o gol na estreia, mas depois foi afastado e voltou à Portuguesa-RJ. Osman, que saiu da Chapecoense sob pesadas críticas, foi visto no Brusque como solução para o ataque, com contrato de dois anos. Mas, como era de se esperar pela fase em que estava na Chape, não somou nada. E virou um dos alvos favoritos da torcida quadricolor.

Ainda faltava um meia. Ainda faltava um camisa 9, um artilheiro para substituir Guilherme Queiróz e Olávio. Ambos já haviam passado por muitas dificuldades no Catarinense, e não seria na Série B que eles iriam repetir o que fizeram no ano anterior. Eram ciclos terminados.

E o Brusque se arrastou assim até a janela de transferências do meio do ano.

Atrasos diversos

A janela de transferências foi reaberta em 10 de julho e teve as melhores contratações do ano. Dos nove jogadores, destacam-se o trio uruguaio González-Pollero-Ocampo; o colombiano Jhan Torres; e o volante Paulinho. Chegaram também Gabriel Pinheiro e Lorran, para dar mais opções, junto dos garotos figurantes Cauari e Gabriel Lima.

O problema desta janela foi o imenso atraso. Um camisa 9 como Pollero e um 10 como González já deviam ter chegado no início do ano ou no início da Série B. Mas chegaram a tempo de fazer menos de um turno e, para piorar, Pollero e Ocampo sofreram com lesões.

E o atraso foi enorme. A abertura da janela foi em 10 de julho. Os primeiros reforços anunciados foram Pollero e Ocampo, quase um mês depois, em 4 de agosto (cinco jogos foram disputados entre as duas datas). Pollero só foi regularizado em 20 de agosto, estreando no dia 21. Ocampo foi regularizado em 23 de agosto e precisou cumprir suspensão antes de estrear, assim como González.

Entre a abertura da janela e a estreia do primeiro reforço, foram sete rodadas. Luizinho Vieira sempre terá este atraso nas contratações como um argumento válido para seu insucesso no Brusque.

Não melhorou o bastante

E com tudo isto, este foi o melhor trabalho da diretoria no ano, em relação à qualidade dos reforços trazidos. Pollero logo mostrou que teria que ser titular, mas foi atrapalhado por lesões e teve oportunidades desperdiçadas. González é um bom meia, com muita raça, que pode até integrar elencos de Série A. Ocampo teve uma lesão grave e foi preterido por Marcelo Cabo, mas deixou impressões muito positivas. Paulinho veio do Anápolis-GO, na Série D, para deixar Serrato no banco imediatamente. O zagueiro Jhan Torres assumiu a lateral-esquerda e foi evoluindo jogo a jogo, dando segurança defensiva àquele lado.

Ainda assim, não foi o suficiente.

Ou seja

Nenhum dos três técnicos do Brusque na temporada deu conta de fazer o ataque funcionar de forma minimamente aceitável. Faltaram, desde o início do ano, jogadores que fizessem o elenco vice-campeão da Série C se tornar um elenco mais competitivo na Série B. Na última janela de transferências, atrasos limitaram a margem para reação e adaptação das melhores aquisições, que, na soma com o elenco, foram insuficientes.

Retrospectiva

As últimas colunas do ano vão tratar de diversos aspectos da temporada 2024. Esta foi a primeira da série, tratando sobre a formação do elenco. Outras questões são as lesões, semelhanças dos rebaixamentos de 2022 e 2024, trocas de técnico e o estádio Augusto Bauer.

