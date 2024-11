Morador de Brusque cai de maca na Policlínica antes de exame e reclama de falta de atendimento

O morador de Brusque Almir Kistenmacher, de 65 anos, relatou ao jornal O Município que caiu de uma maca na Policlínica antes de realizar um exame, não foi examinado após a queda e fraturou a costela.

O caso aconteceu por volta das 20h30 do dia 30 de outubro. Almir havia ido até a unidade para realizar um eletroneuromiografia para verificar se estava com neuromiopatia, condição que compromete a função motora e sensorial.

Ele conta que caiu da maca antes de realizar o exame e que o médico o informou que não podia receitar medicamentos, pois era um profissional de uma empresa contratada pela prefeitura.

“Ele falou que estava tudo bem e falou para eu tomar dipirona em casa. Ele e um enfermeiro me ajudaram a levantar, mas eu já estava com muita dor. Eu fiz o exame e sai com muitas dores”.

Fratura em duas costelas

Na manhã seguinte, as fortes dores o levaram ao Hospital Azambuja. Lá, ele realizou uma tomografia que constatou um ferimento no rim e duas costelas quebradas. Almir está tomando medicamentos.

No mesmo dia, ele foi até a Secretaria de Saúde para saber como proceder. Ele afirma que foi informado que deveria buscar procedimentos legais para ser encaminhado a um urologista. Almir também diz que foi chamado de mentiroso no momento do atendimento na Secretaria.

“Eles alegaram que eu estava mentindo e que queriam prestar socorro, mas não foi assim. Tanto é que eu fui duas vezes ao hospital com fortes dores. Por fim, me orientaram a ir para a UPA 24 horas. Eu fui atendido com pressão alta e muitas dores”.

“O meu emocional está prejudicado, porque você cai de uma maca e ninguém liga para você. Desta vez aconteceu comigo, outro dia pode ser com outra pessoa. Poderia ter acontecido algo mais grave”, finaliza.

O que diz a Secretaria de Saúde

A reportagem entrou em contato com a secretária de Saúde, Thayse Rosa, para um posicionamento sobre o caso. Ela informou que, no dia em que ele caiu, Almir recebeu ajuda da equipe, que sugeriu a ele ir até o Hospital Azambuja. Segundo a secretária, ele se negou e disse que iria no dia seguinte, caso fosse necessário.

Ela confirmou que ele foi até o hospital e fez exames de diagnósticos por imagem, além de ser encaminhado para um exame de ultrassom dos rins.

Thayse também confirma que Almir foi até a secretaria e foi atendido pela própria secretária. “Dei toda a atenção mesmo diante de ofensas e xingamentos. Não é a primeira vez que um caso como esse acontece com ele”.

Leia também:

1. Frente fria chega a Brusque anunciando as noites mais frias de novembro

2. Mulher morre após grave acidente entre carro e carreta na BR-470

3. Abel Moda Vôlei perde quinta seguida e segue sem vencer na Superliga

4. Câncer de próstata: preconceito contra exame de toque pode causar diagnóstico tardio e piora na qualidade de vida

5. Colecionável Natal em Guabiruba: tudo o que você precisa saber



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: