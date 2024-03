Brusque segue levando a melhor em uma longa sequência de jogos decisivos

O Brusque está invicto há oito jogos, com quatro vitórias e quatro empates, e não houve um destes confrontos que não tivesse um caráter decisivo. Em seis deles, o que valia era a sobrevida no Campeonato Catarinense, de um modo ou de outro; em outros dois, tratava-se da Copa do Brasil e de tudo que a envolve, incluindo as premiações.

São vitórias que mostram a força do elenco e da comissão técnica. Ninguém pode acusar o time do Brusque de não lutar, de não buscar, de não querer. Esta sequência sem derrotas é obtida mesmo com atuações que, de forma geral, deixaram bastante a desejar.

Os exemplos mais claros são os das partidas da Copa do Brasil, longe do problemático Estádio das Nações. Contra o ABC, os donos da casa perderam muitas chances de gol antes de o quadricolor conquistar uma classificação num enredo genial, a partir do golaço de Alex Ruan.

Neste domingo, contra o Marcílio Dias, o Brusque conseguiu se recuperar de um primeiro tempo bem modesto e iniciar uma ótima atuação na segunda etapa. Dominou o rival em pleno Gigantão das Avenidas e merecia o gol, mas voltou a esbarrar num problema coletivo e crônico: seu próprio ataque.

Olávio e Guilherme Queiróz tiveram raras oportunidades. Em geral, tem faltado esta definição, tem faltado chegar um pouco mais inteiro na frente. Diego Tavares, Dentinho e Cristovam tiveram as principais finalizações contra o Marcílio. E quando tava tudo certo, faltou ainda uma pontinha de sorte.

Nos pênaltis, o Brusque mostra ainda mais seu lado copeiro. É a sexta disputa de pênaltis consecutiva, a segunda em menos de uma semana, que o quadricolor vence. As cobranças têm sido excelentes, e Matheus Nogueira aproveita estes momentos para consolidar cada vez mais seu lugar na história do clube.

Para as semifinais, o Avaí é favorito. O jogo de ida é em campo neutro, o Leão tem o melhor ataque da competição e a volta será na Ressacada lotada. Com a melhor defesa e um retrospecto favorável, o Brusque tem condições de chegar à final pelo terceiro ano consecutivo.

Em Joinville

O Brusque vai ser mandante na Arena Joinville durante as semifinais do Campeonato Catarinense em Joinville. Por um lado, é uma pena porque trata-se de uma viagem mais longa para o torcedor, mas talvez o Estádio das Nações jamais devesse ter sido tratado pela Federação Catarinense de Futebol (FCF) como possibilidade. Foram muitas dores de cabeça para todos os envolvidos.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: