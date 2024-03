Corpo de Bombeiros: companhia de Brusque não preenche requisitos para se tornar batalhão

O vereador Deivis da Silva apresentou à Câmara de Vereadores de Brusque um requerimento que busca solicitar apoio estadual para fazer com que o Corpo de Bombeiros de Brusque deixe de ser uma companhia e se torne um batalhão. A ideia, porém, está descartada, já que em uma análise realizada pelo Estado-Maior Geral da Corporação, verificou-se não haver subsídios técnicos para a elevação.

Na estrutura militar, um batalhão é composto por companhias, pelotões e grupos. Nesse sentido, Brusque é, atualmente, uma companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, cuja sede fica em Blumenau. No caso, Brusque é a terceira companhia do terceiro batalhão, abrangendo também os municípios de Guabiruba e Botuverá.

No ofício, o vereador avalia que a potência socioeconômica de Brusque justifica a elevação da companhia à condição de batalhão. Por ser o eixo central do qual derivam as demais organizações militares, é o batalhão que recebe os maiores investimentos de ordem estadual.

“Esse investimento é valioso tanto para a infraestrutura quanto para o efetivo, impactando diretamente o serviço prestado à sociedade local”, explica.

Segundo o coronel Fabiano Bastos das Neves, que também é comandante-geral do CBMSC, é preciso mencionar que a mudança de status não aumenta, por si só, os recursos destinados à unidade operacional, bem como não garante o incremento de pessoal.

Ele também explica que a estruturação da articulação institucional é realizada com base na legislação vigente, conforme critérios técnicos e de acordo com a necessidade da corporação, visando a otimização e eficiência do serviço e o bom uso dos recursos públicos.

Melhorias

Embora entenda que a elevação não seja viável, Fabiano explica que o comando geral da corporação, visando aperfeiçoar as atividades desenvolvidas no município de Brusque, tem planejado melhorias estruturais e novos investimentos na companhia.

“Em especial, a construção da nova sede e a renovação da frota de viaturas. Além disso, com a conclusão do Curso de Formação de Praças no mês de abril, haverá uma recomposição do efetivo, estando previstos novos militares para a Companhia de Brusque”, concluiu.

