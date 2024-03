Inscrições para o concurso público da Alesc encerram nesta quarta-feira; saiba como participar

Terminam nesta quarta-feira, 20, às 16 horas, as inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Conforme o Edital 01/2024, os inscritos terão até a quinta-feira, 21, para pagar a taxa de inscrição do certame, no valor de R$ 180.

São oferecidas 28 vagas, todas para Analista Legislativo III, com exigência de nível superior. Há vagas para Informática, Medicina do Trabalho, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e, ainda, para graduação em qualquer área do conhecimento.

Conforme determina a legislação estadual, 5% das vagas ofertadas ou que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso serão reservadas para pessoas com deficiência.

O concurso tem validade de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da Assembleia, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, nos termos do artigo 37, inciso III, da Constituição Federal.

O edital completo, com as informações sobre vagas por especialidade, salários e as provas, estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso. O concurso será realizado somente na cidade de Florianópolis, em 12 de maio, no período da tarde, entre 13h e 18h30.

