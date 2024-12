Motociclista vai parar no hospital após colidir em carro em Brusque

Um motociclista, de 31 anos, foi parar no hospital após se envolver em uma colisão na rodovia SC-486, no quilômetro 32.100, no bairro Souza Cruz, em Brusque. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira, 6, por volta de 18h20.

De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a moto Yamaha YS250, com placa de Brusque, transitava pela rodovia sentido Brusque a Botuverá, quando teria ultrapassado um carro e colidiu na lateral do carro Fiat Uno Mille, com placas de Brusque.

Motociclista vai parar no hospital

Segundo o relatório da PMRv, o carro cruzava a rodovia no momento da colisão. O motociclista foi conduzido ao Hospital Azambuja pelo Samu e apresentava lesões corporais.

Ainda segundo os policiais rodoviários, os condutores não apresentavam sinais de alteração da capacidade psicomotora. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas no relatório.

