Briga entre mulheres termina com uma presa em Brusque

Uma briga entre mulheres terminou com uma delas presa na madrugada deste sábado, 7, em Brusque. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por volta de 0h50, o caso ocorreu no bairro Poço Fundo.

Os policiais receberam informações de que duas mulheres estavam brigando dentro de um apartamento. Quando chegaram no local, os policiais consultaram as informações das envolvidas no sistema e identificaram que uma delas tinha um mandado de prisão expedido pela Vara da Família, Órfãos e Infância e Juventude de Brusque, por inadimplência da pensão alimentícia.

A mulher, de 24 anos, foi conduzida ao Presídio Feminino Regional de Itajaí para as providências legais. As identidades das envolvidas e o motivo da briga não foram divulgados no relatório da PM.

