Rodolfo Potiguar renova com Brusque para 2025

O volante Rodolfo Potiguar renovou o contrato com o Brusque para a temporada de 2025. O defensor segue no clube até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025.

Potiguar chegou ao Brusque em setembro de 2019. O “pitbull” do Bruscão soma 241 jogos com a camisa do clube e nove gols e é um dos pilares do time.

Em 2023, foi o artilheiro do clube na Série B, com 4 gols marcados. Ao longo de sua trajetória no Brusque, Potiguar conquistou quatro títulos: a Copa Santa Catarina (2019), duas Recopas Catarinenses (2020 e 2023) e o Campeonato Catarinense (2022).

“Estou feliz por renovar com esse clube que aprendi a amar e respeitar. Minha família se sente bem aqui, como se estivesse em casa, e isso me deixa tranquilo para dar o meu melhor dentro de campo. Sempre irei me doar ao máximo enquanto vestir essa camisa, e espero que 2025 seja um ano repleto de conquistas e títulos. O torcedor pode contar comigo como um representante deles dentro de campo”, comenta Rodolfo.

