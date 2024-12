Tenho um amigo botafoguense, que além de estar rindo à toa, é um dos maiores megaempresários do ramo de pastéis e bananadas de Brusque e região. Volta e meia ele me conta algumas histórias do que ele passa com os seus clientes e resolvi fazer um compilado aqui para mostrar para vocês como é o dia-a-dia na vida de uma empresa do ramo alimentício, principalmente no que diz respeito a “questan” do atendimento ao cliente. Vamos a algumas situações.

Cliente

bom dia o senhor faz pastel?

Pasteleiro botafoguense

sim senhora

Cliente

e qual é o valor?

Pasteleiro botafoguense

90 reais o cento do médio e 150 o cento do grande

Cliente

e quantos pastéis vem no cento?

Pasteleiro botafoguense

100 né

Cliente

e qual o tamanho desses pastéis?

Pasteleiro botafoguense

o médio é do tamanho daqueles de aniversário de criança e o grande é o que vende nos bares, lanchonetes, etc

Cliente

mas não tem a medida pra gente saber?

Pasteleiro botafoguense

não

Cliente

tá e qual os sabores que tem?

Pasteleiro botafoguense

temos de frango, carne e palmito

Cliente

o de pizza não tem?

Pasteleiro botafoguense

não

Cliente

nem se pedir?

Pasteleiro botafoguense

não

Cliente

mas o sobrenome do senhor é italiano, pensei que tinha

Pasteleiro botafoguense

pois é não tem, o da senhora é alemão a senhora sabe fazer joelho de porco?

Cliente

não sei também… e esse de frango é frango daqueles de supermercado ou é o caipira? é que aqui em casa a gente não come esses de mercado porque tem muito hormônio sabe

Pasteleiro botafoguense

é o de mercado

Cliente

não tem nem o orgânico?

Pasteleiro botafoguense

não

Cliente

hum… e esse de palmito? o senhor usa palmito certificado pelo IBAMA ou é aqueles roubado?

Pasteleiro botafoguense

é de palmito o pastel

Cliente

e o de carne? qual é o blend que o senhor usa?

Pasteleiro botafoguense

blend? eu não uso uísque na carne

Cliente

blend é a mistura que se usa para fazer a carne moída… patinho com coxão mole… acém com costela… enfim…

Pasteleiro botafoguense

o pastel de carne é feito de carne moída de segunda do Archer Loja 1

Cliente

entendi, o senhor fornece nota fiscal? é que meu marido é contador, aí já visse né…

Pasteleiro botafoguense

fornecemos apenas sachê de maionese, catchup e mostarda preta… custa mais 15 reais daí…

Cliente

que caro… a minha filha tem intolerância a óleo de fritura reutilizado, o senhor troca o óleo de quanto em quanto tempo?

Pasteleiro botafoguense

quando fica preto a gente troca o óleo

Cliente

o senhor tem bananada também, né?

Pasteleiro botafoguense

sim

Cliente

a massa dessa bananada é aquela mesma de pastel ou é aquela de sonho?

Pasteleiro botafoguense

a massa é de pastel, a de sonho podes pedir pro Valdir Bohn ali na Barão do Rio Branco, que ele faz pra ti de bom gosto

Cliente

ah sim… e a banana que o senhor usa é a banana branca, a banana prata ou a banana caturra?

Pasteleiro botafoguense

olha, pra ti eu vou botar a banana de dinamite, tá!

