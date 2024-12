GALERIA – Edição de 2024 do anuário Notícias de Vicente Só é lançado no Museu Casa de Brusque

Na noite desta quinta-feira, 5, ocorreu o lançamento do anuário Notícias de Vicente Só de 2024, no Museu Casa de Brusque. O evento contou com a presença de diversas pessoas envolvidas na publicação, como os autores colaboradores.

O anuário é publicado desde 1967, quando um dos fundadores da Sociedade Amigos de Brusque (SAB), Ayres Gevaerd, iniciou a edição e publicação de matérias sobre a história de toda a região.

O presidente do conselho editorial, Jorge Paulo Krieger Filho, destaca que a publicação é rica em informações históricas da cidade. “Estamos lançando mais um anuário com artigos muito interessantes, inclusive com pesquisas realizadas nos arquivos da Sociedade Amigos de Brusque, que servem como uma fonte de pesquisa para quem gosta de história, especialmente sobre como era o cotidiano na época da Colônia”, conta.

Para o presidente da SAB, Rafael João Scharf, o anuário é importante por trazer detalhes históricos do cotidiano e do passado. “A Casa de Brusque vem realizando esse trabalho, preservando toda a documentação e o arquivo histórico. Também divulgamos a história de Brusque através de nossas mídias sociais e, a cada ano, no anuário Notícias de Vicente Só”, complementa.

Publicação física

Jorge explica que a comissão editorial seleciona os conteúdos enviados pelos autores após a abertura de um edital. Além dele, assinam textos nesta edição Rosemari Glatz, Aloisius Carlos Lauth, Julie Francine Ricardo, Vania Gevaerd, Aldo Maes dos Anjos, Saulo Adami, André Luiz Westarb, padre Eder Claudio Celva e Luciana Pasa Tomasi.

Ele também enaltece o trabalho de diagramação realizado pela Editora Unifebe, parceira do museu. Em sua fala, a reitora da universidade, Rosemari Glatz, enfatizou a dedicação de Peterson Paulo Vanzuita, responsável pela diagramação. Paulo, por sua vez, afirmou ter grande estima pelo anuário, sempre se colocando à disposição para trabalhar na parte gráfica da publicação.

Quem estiver interessado em ler o anuário, que conta com mais de 200 páginas, pode encontrá-lo em edição física na secretaria do Museu Casa de Brusque, localizado na avenida Otto Renaux, 285, no bairro São Luiz.

Confira fotos do lançamento do anuário Notícias de Vicente Só 2024:

