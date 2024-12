ParCão: Prefeitura de Brusque estuda realizar obra com recursos próprios após licitação deserta

Após a licitação para a construção do ParCão, no bairro Jardim Maluche, não atrair empresas interessadas em realizar o serviço, a Prefeitura de Brusque avalia executar a obra com recursos próprios. A informação foi confirmada ao jornal O Município pelo vice-prefeito Deco Batisti.

Segundo Deco, o projeto estava orçado em cerca de R$ 700 mil. Questionado sobre a possibilidade de manutenção desse valor, o vice-prefeito afirmou que os números podem mudar, mas que ainda não foi feito um novo orçamento. “Quanto ao prazo, a ideia é que a decisão seja tomada ainda este ano”, completou.

O espaço será cercado, oferecendo a possibilidade de os pets permanecerem sem coleira, para que possam desfrutar de brincadeiras e interações que seriam incompatíveis em espaços abertos.

“Será criada uma área central pavimentada, além de um espaço com areia, bancos e um playground destinado aos animais. O parque que estava planejado para ser construído ao lado da Arena Brusque não será mais concretizado”, explicou.

“Quanto ao uso das outras áreas do terreno da Área 41, isso ainda será debatido com a comunidade. No entanto, é certo que tudo o que for desenvolvido nesse local integrará um grande parque ecológico”, afirmou Deco.

A entrega do ParCão foi uma das promessas da primeira campanha do prefeito André Vechi e tem sido defendida por ele desde o início de seu mandato.

Houve também que fosse contra a proposta. A Associação de Moradores do Jardim Maluche e Souza Cruz (Amasc) protestou contra a criação do parque especificamente na área 41, e justifica que o local é para ser mantido como área verde, não como um playground para os animais. Já protetores independentes argumentaram que a prefeitura não deveria investir R$ 700 mil na criação do espaço, quando há outras prioridades na causa animal.

Em resposta, o prefeito disse que os protetores de animais foram convidados para uma reunião no gabinete. Na ocasião, foram apresentadas sugestões que, conforme ele, foram acatadas. O chefe do Executivo diz ainda que a prefeitura cadastrou cerca de R$ 1,5 milhão para vacinação, castração e chipagem de animais.

