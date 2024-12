Grupia realiza macarronada beneficente nesta sexta-feira; saiba onde comprar os cartões

O Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia) em parceria com a Associação Instituto Bom Samaritano (BOMSA), realiza nesta sexta-feira, 6, a tradicional macarronada beneficente. A ação tem como objetivo arrecadar recursos para beneficiar 350 famílias com alimentos e itens natalinos.

O evento acontece no piso térreo do Pavilhão da Fenarreco, das 19h às 22h, com um cardápio especial de macarronada servida com molhos de carne ou frango. Para quem optar por levar o jantar para casa, as marmitas estarão disponíveis a partir das 18h30.

Além de um delicioso jantar, o público será presenteado com atrações culturais e musicais. Às 20h, o Grupo Amigo de Canto Alemão fará uma apresentação especial, celebrando o Dia de São Nicolau. Além disso, haverá show com Maicon Monteiro e o sorteio de 20 brindes exclusivos.

Solidariedade em ação

A Macarronada Beneficente é uma peça-chave para a realização do Natal de Amor e Fé, que distribuirá cinco toneladas de alimentos, 350 aves natalinas temperadas, 1,5 mil pacotes natalinos e 6 mil doces a famílias em Brusque e região.

A meta é vender 1,2 mil cartões, que estão disponíveis por R$ 25 em diversos pontos da cidade, além de voluntários e no próprio local do evento.

O presidente do Grupia, Paulo Vendelino Kons, destaca o caráter transformador da ação.

“O amor universal pelas pessoas nos move a participar ativamente deste momento singular proporcionado pelo Natal de Amor e Fé, que renova a esperança de um mundo fraterno, solidário e justo”, afirma.

Onde adquirir os cartões:

• Paróquia São Judas Tadeu;

• Anjos do Peito;

• Rancho do Michei;

• Lemus Calçados;

• Lanchonete Rodoviária;

• Supermercados O Barateiro;

• Secretaria do Bruscão;

• Supermercados Carol;

• Igreja Calvário;

• Com voluntários do Grupia e do Instituto Bom Samaritano.

Informações através dos telefones: (47) 9 9997-9581 e (47) 9 8873-1957.

