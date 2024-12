Alex Ruan acerta renovação com o Brusque para a Série C

O lateral-esquerdo Alex Ruan renovou seu contrato com o Brusque para 2025. O defensor chegou no Brusque em 2021, e agora irá disputar sua quinta temporada pelo clube. Ao longo desse período, Alex Ruan realizou 138 jogos e marcou 9 gols vestindo a camisa do Bruscão.

“Estou muito feliz por continuar defendendo o Brusque. Vou para minha quinta temporada aqui e espero dar o meu melhor. Este ano enfrentei uma lesão séria, mas agora estou pronto para a pré-temporada e ansioso para voltar a jogar. Que 2025 seja um ano maravilhoso para todos, com o Brusque alcançando seus objetivos e trazendo muitas alegrias ao torcedor”, destacou Alex.

O novo contrato de Alex Ruan terá validade até o término da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025.

Leia também:

1. VÍDEO – Prefeito de Brusque promete cobrar na Justiça morador que teria feito buracos em rua de forma proposital

2. Padre mais jovem da história de Botuverá será ordenado neste fim de semana

3. Autoridades encerram perícia na loja Pittol, destruída por incêndio em Brusque

4. Brusque deve se preparar para chuvas intensas no fim de semana

5. Ação do Caminhão Premiado Havan sorteará R$ 250 mil em produtos; saiba como participar

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: