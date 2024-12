A previsão do tempo para esta quinta-feira, 5, ainda aponta para uma situação de calmaria climática em Brusque e região, antecedendo a um cenário meteorológico desafiador à vista.

O dia deve, então, apresentar muitas nuvens, intercaladas por períodos de sol. O risco de chuva é baixo, embora não possa ser totalmente descartado de forma isolada.

No entanto, mudanças estão a caminho, à medida que a semana avança ao seu desfecho, precedendo uma condição de vigilância, ante os altos volumes de chuva previstos a partir da noite de sexta-feira, 6.

O meteorologista Piter Scheuer foi consultado por nossa coluna e forneceu uma análise técnica detalhada sobre o tema resumido acima.

Os detalhes completos estão na nota emitida pelo profissional, que você pode conferir, na íntegra, após a foto.

Brusque nesta quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre nesta quinta-feira, ainda poderão aproveitar um dia de calmaria no tempo.

Apesar da presença de muitas nuvens, o sol deve aparecer em alguns momentos, embora sem predominar.

O risco de chuva é bastante baixo, mas não pode ser completamente descartado em pontos isolados, o que requer certo planejamento antecipado para evitar contratempos.

As temperaturas devem apresentar um discreto aquecimento em relação aos dias anteriores, diante de picos esperados podendo exceder os 27°C.

Brusque na sexta-feira

No entanto, ao avançarmos em direção à sexta-feira, a tendência é de retorno do calor acima de 30°C em Brusque e região.

Esse aquecimento antecede a chegada de um cenário climático adverso, sob a expectativa do retorno da chuva, com maior probabilidade a partir do meio da tarde em direção à noite.

Esta condição instável promete se estender para todo todo o fim de semana.

Brusque sob vigilância

Tanto sábado quanto domingo apresentam um padrão de chuva constante, e os acumulados sinalizam somar marcas significativas no somatório geral.

Os dados mais recentes dos modelos meteorológicos indicam que os índices pluviométricos podem ultrapassar 100 mm apenas no sábado.

O cenário se agrava com a previsão de continuidade das precipitações no domingo, estendendo-se também para a segunda-feira.

Diante disso, recomenda-se atenção, especialmente em áreas suscetíveis, pois, caso as projeções se confirmem, há risco de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos decorrentes dessa condição adversa.

A vigilância, portanto, é essencial para minimizar possíveis impactos.

Monitoramento

Reforçamos, pois, que as previsões meteorológicas estão sujeitas a ajustes com base em novas atualizações dos modelos climáticos.

Continuaremos monitorando a situação e informando sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Seguindo com a edição desta quinta-feira, trazemos agora um panorama do monitoramento climático observado na madrugada em toda a região de Brusque.

A tabela a seguir então apresenta as temperaturas mínimas, pontuadas logo após o amanhecer, com cada local destacado em vermelho.

A apuração também inclui os volumes de chuva acumulados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, pontuados nos campos em azul.

