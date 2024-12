Aluno Nota Dez: saiba quais estudantes de Brusque foram homenageados por terem melhores médias no ano

A Câmara Municipal de Brusque realizou nesta quarta-feira, 4, um sessão solene de entrega dos diplomas de Aluno Nota Dez.

O programa reconhece o desempenho escolar de crianças e adolescentes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental que tenham obtido as melhores notas médias do ano letivo nas suas respectivas unidades escolares.

A premiação abrange 22 escolas de Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública municipal de ensino. A indicação dos premiados compete à Secretaria Municipal de Educação.

Esta é a segunda edição do evento, que ocorreu pela primeira vez em 2023, em sintonia ao disposto por lei municipal de 2022. A norma teve origem no Poder Legislativo, a partir de projeto apresentado pelo vereador Natal Lira (PRD).

Saiba quais os alunos homenageados

