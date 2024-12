Comitiva da Acibr e da Prefeitura de Brusque visitam Renal Vida em Blumenau

Na tarde desta quinta-feira, 5, uma comitiva formada por membros da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) e da prefeitura, incluindo o vice-prefeito André Batisti, o Deco, visitou a nova unidade da Renal Vida de Blumenau.

O diretor-executivo da Associação Renal Vida, Tarcisio Steffen, acompanhou a todos durante a visita e apresentou as diferentes unidades e alas da grande estrutura localizada no bairro Bom Retiro. A comitiva conheceu, além dos espaços já em operação – que são uma referência na América Latina – algumas áreas em obras para ampliação dos tipos de atendimento.

Os visitantes puderam conhecer desde o espaço para armazenamento e tratamento da água utilizada nas sessões de hemodiálise até as próprias alas reservadas para pacientes. Tarcísio também explicou com detalhes as funções de cada sala e o papel dos mais de 500 funcionários da unidade.

Unidade própria em Brusque e profissionalização do terceiro setor

Após a visita, o grupo se reuniu com Tarcísio para que ele apresentasse um pouco mais sobre os projetos e o tipo de atuação da Associação Renal Vida, que integra o chamado terceiro setor, nome dado a instituições que não fazem parte do Estado (primeiro setor) ou da iniciativa privada (segundo setor), composto por organizações privadas sem fins lucrativos que prestam serviços de interesse social.

Durante a reunião, o vice-prefeito de Brusque indicou que a prefeitura deve encaminhar para o ano que vem à Câmara de Vereadores um projeto para adquirir um terreno, onde se instalaria uma unidade própria da Renal Vida. Segundo apresentou Tarcísio, o projeto já contaria com um aporte inicial de R$ 10 milhões.

Além desse assunto, foi discutido também a profissionalização das entidades do terceiro setor de Brusque, como ONGs e associações. Com a possibilidade de captação de recursos por meio de diversas leis de incentivo, além de emendas parlamentares, compreende-se a necessidade de uma capacitação dos gestores dessas entidades.

Para isso, a iniciativa Fábrica de Sonhos, sugerida pela própria Associação Renal Vida e que funciona como uma “incubadora” de projetos sociais, foi apresentada aos presentes. A ideia é a troca de experiências e a formação profissional dos administradores destas associações, para seguirem o exemplo da própria Renal Vida, hoje uma referência no terceiro setor.