Papai Noel estará na Havan de Brusque neste fim de semana; confira os horários

Neste sábado, 7, o Papai Noel estará na loja Havan de Brusque para tirar fotos com as crianças. O bom velhinho estará no local das 17h às 21h, na Casa de Natal, dentro da loja.

Além da presença do Bom Velhinho, a Havan promove workshops gratuitos em parceria com fornecedores. Na quinta-feira, 12, haverá aulas de maquiagem para o fim de ano, às 17h e às 19h, também na Casa de Natal.

Conforme a empresa, a Casa de Natal fica localizada próximo ao setor de eletro e ferramentas da loja matriz. Ela é dividida em duas áreas: uma com enfeites natalinos, como pinheiros, luzes e guirlandas, e outra decorada como uma típica casa de Natal, com sala de estar e jantar. O espaço está aberto diariamente para visitação.

Confira a programação completa:

07/12 – Sábado

– 17h às 21h: Visita do Papai Noel.

12/12 – Quinta-feira

– 17h: Maquiagem para o fim de ano com Vult e Niina Secrets;

– 19h: Maquiagem para o fim de ano com Vult e Niina Secrets.

15/12 – Sábado

– 17h às 21h: Visita do Papai Noel.

21/12 – Sábado

– 17h às 21h: Visita do Papai Noel.

