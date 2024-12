Abertura da programação de Natal é cancelada devido previsão de chuva em Brusque neste fim de semana

A Prefeitura de Brusque comunicou o cancelamento da abertura oficial da programação de Natal, que seria realizada neste sábado, 7, em decorrência da previsão de chuva. O evento Natal no Zoo, que seria realizado no Zoobotânico, também foi cancelado.

As atividades que aconteceriam no domingo, 8, também estão canceladas. Entretanto, apenas o espetáculo “Acredite no Natal”, que ocorre no Pavilhão da Fenarreco, está mantido.

Com isso, a abertura oficial das festividades natalinas será realizada na próxima segunda-feira, 9, no Pavilhão da Fenarreco, antes da apresentação da Camerata.

Confira a programação completa:

8 de dezembro (domingo)

19h30 – Espetáculo “Acredite no Natal”

Local: Pavilhão da Fenarreco

19h30 – Espetáculo “Acredite no Natal” Local: Pavilhão da Fenarreco 9 de dezembro (segunda-feira)

17h30 – Chegada do Papai Noel

19h00 – Missa

Local: Praça Barão

17h30 – Chegada do Papai Noel 19h00 – Missa Local: Praça Barão 19h – Abertura oficial da programação

19h30 – Concerto de Natal com Camerata Florianópolis

Local: Pavilhão da Fenarreco

19h30 – Concerto de Natal com Camerata Florianópolis Local: Pavilhão da Fenarreco 10 de dezembro (terça-feira)

17h30 – Chegada do Papai Noel

19h00 – Missa

20h00 – Espetáculo teatral “A Chapeuzinho Vermelho”

Local: Praça Barão

17h30 – Chegada do Papai Noel 19h00 – Missa 20h00 – Espetáculo teatral “A Chapeuzinho Vermelho” Local: Praça Barão 11 a 16 de dezembro (quarta a segunda-feira)

17h30 – Chegada do Papai Noel

19h00 – Missa

Local: Praça Barão

17h30 – Chegada do Papai Noel 19h00 – Missa Local: Praça Barão 12 de dezembro (quinta-feira)

20h00 – Apresentação teatral “Dois Duendes Procuram Papai Noel”

Local: Praça Barão

20h00 – Apresentação teatral “Dois Duendes Procuram Papai Noel” Local: Praça Barão 13 de dezembro (sexta-feira)

20h00 – Grupo de Canto Deutscher Sangverein

Local: Praça Barão

20h00 – Grupo de Canto Deutscher Sangverein Local: Praça Barão 14 de dezembro (sábado)

09h00 – Sala do Empreendedor e Sine na Praça

11h00 – Cathy Maurici Duo

14h00 – Contação de histórias com Felícia Fleck

17h30 – Chegada do Papai Noel com a Fanfarra da Escola Cívico-Militar Paquetá

20h – Projeto Sesc Musical – Rogerinho de Las Flores

Local: Praça Barão

09h00 – Sala do Empreendedor e Sine na Praça 11h00 – Cathy Maurici Duo 14h00 – Contação de histórias com Felícia Fleck 17h30 – Chegada do Papai Noel com a Fanfarra da Escola Cívico-Militar Paquetá 20h – Projeto Sesc Musical – Rogerinho de Las Flores Local: Praça Barão 15 de dezembro (domingo)

17h30 – Chegada do Papai Noel

18h00 – Contação de histórias com Emiliano de Souza

20h00 – Grupo de Terno de Reis São Francisco de Assis

Local: Praça Barão

17h30 – Chegada do Papai Noel 18h00 – Contação de histórias com Emiliano de Souza 20h00 – Grupo de Terno de Reis São Francisco de Assis Local: Praça Barão 16 a 20 de dezembro (segunda a sexta-feira)

17h30 – Chegada do Papai Noel

19h00 – Missa

Local: Praça Barão

17h30 – Chegada do Papai Noel 19h00 – Missa Local: Praça Barão 18 de dezembro (quarta-feira)

20h00 – Apresentação de Denise Rodrigues e Grupo Louvor e Harmonia

Local: Praça Barão

20h00 – Apresentação de Denise Rodrigues e Grupo Louvor e Harmonia Local: Praça Barão 20 de dezembro (sexta-feira)

20h00 – Grupo de Terno de Reis Estrela Guia

Local: Praça Barão

20h00 – Grupo de Terno de Reis Estrela Guia Local: Praça Barão 21 de dezembro (sábado)

10h30 – Concerto com alunos da Orquestra de Câmara do CESCB e Escola de Música do CESCB

Local: Cescb

14h00 – Contação de histórias com Felícia Fleck

17h00 – Recital do Centro de Música

20h00 – Carreata do Papai Noel Havan

Local: Ruas de Brusque

10h30 – Concerto com alunos da Orquestra de Câmara do CESCB e Escola de Música do CESCB Local: Cescb 14h00 – Contação de histórias com Felícia Fleck 17h00 – Recital do Centro de Música 20h00 – Carreata do Papai Noel Havan Local: Ruas de Brusque 22 de dezembro (domingo)

10h30 – Concerto com a Orquestra de Câmara do CESCB

Local: Cescb

17h00 – Apresentação Gui Canellas

17h30 – Chegada do Papai Noel

20h00 – Grupo de Terno de Reis Vozes de Luz

Local: Praça Barão

10h30 – Concerto com a Orquestra de Câmara do CESCB Local: Cescb 17h00 – Apresentação Gui Canellas 17h30 – Chegada do Papai Noel 20h00 – Grupo de Terno de Reis Vozes de Luz Local: Praça Barão 23 de dezembro (segunda-feira)

17h30 – Chegada do Papai Noel

20h00 – Grupo de Terno de Reis Vozes de Luz

Local: Praça Barão

17h30 – Chegada do Papai Noel 20h00 – Grupo de Terno de Reis Vozes de Luz Local: Praça Barão 24 de dezembro (terça-feira)

10h00 – Chegada do Papai Noel

Local: Praça Barão

Leia também:

1. Ameaça de morte, registro após prazo e mais: o que está por trás de imbróglio que prolonga eleição em Botuverá

2. Obra do trevo da rodovia Antônio Heil será liberada por etapas, diz deputado

3. Prefeitura de Brusque lamenta morte de servidor aos 57 anos

4. Histórias do meu amigo pasteleiro botafoguense

5. Feira Livre na Villa Schlösser é adiada pela previsão de chuva

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: