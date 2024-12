Defesa Civil alerta para risco de chuva volumosa neste final de semana em Brusque

A Defesa Civil de Brusque atualizou, nesta sexta-feira, 6, as previsões de chuva para os próximos dias. O cenário segue indicando a possibilidade de precipitações volumosas, com estimativas de 90 a 180 milímetros no período que vai da noite desta sexta até a madrugada de terça-feira, 10.

Esse volume considerável de chuva deve ser distribuído de forma relativamente uniforme ao longo dos próximos dias, com maior concentração no sábado, 7, e no domingo, 8.

Conforme o comunicado, a Prefeitura de Brusque completou que embora o nível do rio Itajaí-Mirim se mantenha dentro da normalidade em todos os pontos monitorados até o momento, o acúmulo de chuvas pode provocar uma elevação gradual. A Defesa Civil reforça que o monitoramento será constante durante o final de semana, tanto das condições climáticas quanto do nível dos rios. Caso necessário, novos alertas serão emitidos para informar a população sobre eventuais mudanças na situação.

Confira o mapa meteorológico:

Diante dessa previsão, a população deve permanecer alerta. O coordenador da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, destacou que moradores de áreas conhecidas por alagamentos frequentes ou próximas de barrancos e cursos d’água são especialmente orientados a adotar medidas preventivas. “Situações de risco podem ser agravadas pelas chuvas intensas, e a atenção redobrada é essencial para garantir a segurança de todos”, destacou.

A orientação geral é que todos acompanhem as atualizações pelos canais oficiais da Prefeitura de Brusque e Defesa Civil, e permaneçam atentos. Qualquer emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199, ou então, o Corpo de Bombeiros, no 193.

