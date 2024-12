Os moradores de Brusque e região devem se preparar para um período de chuva frequente a partir do próximo fim de semana, com prognósticos indicando volumes elevados de precipitação.

Essa condição climática adversa já pode começar a se manifestar nesta sexta-feira, 6, que, apesar de um dia prometendo calor, deve terminar na presença de instabilidades.

Para detalhar as condições previstas, o meteorologista Leandro Pushalski compartilha sua análise completa, que pode ser conferida em sua nota emitida, exposta logo após a foto.

Sexta-feira já sob risco de chuva

*Boletim: Leandro Puchalski >>

O boletim então começa trazendo informações sobre as condições climáticas previstas para esta sexta-feira.

Tanto Brusque quanto as demais cidades localizadas no Vale do Itajaí-Mirim devem apresentar um cenário favorável às atividades externas em boa parte do dia.

O sol sinaliza aparecer entre nuvens, o que elevará as temperaturas, podendo ultrapassar os 30°C, criando uma sensação térmica de calor.

No entanto, esse aquecimento promete anteceder uma mudança no clima, que deve ocorrer do meio da tarde em direção à noite.

Pancadas de chuva e possíveis trovoadas são esperadas, mas muitas áreas podem terminar o dia sem registro de precipitação.

Esse cenário instável abrirá caminho para uma sequência de dias com chuva intensa e frequente, tema que abordaremos no próximo segmento.

Fim de semana e a chuva

Com base nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, reforçamos a necessidade de atenção em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí, diante dos altos volumes de chuva previstos entre o sábado e a segunda-feira.

As projeções indicam que, somente no sábado, os acumulados podem ultrapassar 60 a 70 mm exigindo assim, atenção constante.

Nível dos rios

É importante analisar o impacto da chuva nas calhas dos rios e a possibilidade de enchentes, pois não podemos nos ater apenas aos volumes pluviométricos previstos.

Por isso, consultamos também o setor de hidrologia da Epagri/Ciram.

De acordo com os hidrólogos, embora Brusque esteja inserida no cenário de projeções para o Vale do Itajaí, os volumes esperados, caso confirmados, não indicam cheias de grandes proporções.

Ainda assim, as áreas ribeirinhas, mais suscetíveis a alagamentos, devem permanecer em total vigilância.

Além disso, reforçamos a necessidade de atenção nas áreas de encostas.

À medida que as chuvas avançarem pelo fim de semana e início da próxima, o encharcamento do solo tende a aumentar o risco de deslizamentos.

Monitoramento

É sempre importante reforçar que os modelos meteorológicos estão em constante atualização, à medida que novas informações são incorporadas.

Por isso, é fundamental acompanhar as previsões a curto prazo, que oferecem maior precisão.

Atualmente, diferentes modelos de projeção apontam cenários variados.

Alguns indicam maior concentração de chuva no Norte de Santa Catarina, outros no estado do Paraná.

No entanto, há também simuladores que mostram um quadro desafiador para o Vale do Itajaí, motivo pelo qual a atenção deve ser constante.

Sendo assim, recomendamos que a população se mantenha informada, acompanhando as atualizações meteorológicas e seguindo as orientações das autoridades locais.

Continuaremos monitorando os modelos, trazendo novas informações sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

A chuva na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustrado em vermelho.

A apuração também indica a ocorrência de chuvas leves em pontos isolados durante a madrugada, entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para finalizar, convidamos você a se encantar com as belíssimas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada uma delas revela a alma de um amanhecer de sexta-feira único, capturado em diferentes pontos da região.

Permita-se se inspirar por essas imagens que falam mais que palavras.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

