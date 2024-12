GALERIA – Prefeito, vice e vereadores eleitos de Brusque são diplomados na Câmara

Na tarde desta quinta-feira, 12, foram diplomados pela Justiça Eleitoral os eleitos em 2024 para os cargos do Executivo e Legislativo de Brusque. Portanto, o prefeito e o vice-prefeito, André Vechi (PL) e André Batisti, o Deco (PL), e os 15 vereadores eleitos receberam suas diplomações na Câmara Municipal. A posse ocorre em 1º de janeiro de 2025.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da 86ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), juiz Gilberto Gomes de Oliveira Junior. “As prestações de contas foram conferidas e as de todos os diplomados foram aprovadas. A Justiça Eleitoral finalizou sua função, encerrando a fase das eleições. Agora, é só aguardar a posse”, explicou o juiz.

Compuseram a mesa dos trabalhos, além do presidente da 86ª Zona Eleitoral, o vice-presidente do TRE-SC, o desembargador Carlos Alberto Civinski; o desembargador aposentado Carlos Prudêncio; o juiz diretor do Foro da Comarca de Brusque, Frederico Andrade Siegel; a diretora-geral da Procuradoria-Geral do Município, Sônia Knihs Crespi; e o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Deivis da Silva, o Deivis Junior (União).

Vereadores eleitos diplomados

Os vereadores eleitos neste ano foram diplomados em ordem crescente de votos recebidos. Assim, a sequência levou em conta o número de votos que cada candidato recebeu, do menor para o maior. Foram:

15° Antônio Roberto (PRD) – eleito com 857 votos

14° Joubert Lungen (Podemos) – 948 votos

13° Alessandro Simas (União) – 961 votos

12° Jean Pirola (PP) – 973 votos

11° Professor Rogério dos Santos (Republicanos) – 1.126 votos

10° Cacá Tavares (Podemos) – 1.141 votos

9° Felipe Hort (Novo) – 1.149 votos

8° Pedro (PL) – 1.229 votos

7° Rick Zanata (Novo) – 1.235 votos

6° Jean Dalmolin (Republicanos) – 1.252 votos

5° André Rezini (PP) – 1.395 votos

4° Bete Eccel (PT) – 1.474 votos

3° Paulinho Sestrem (PL) – 1.548 votos

2° Leonardo Schmitz Léo (PL) – 1.591 votos

1° Valdir Hinselmann (PL) – 1.777 votos

Diplomação do Executivo

Em seguida, foram entregues os diplomas ao vice-prefeito e ao prefeito reeleitos. “É um momento de muita alegria para mim e para todos que foram diplomados hoje. O documento é uma garantia de que, em 1º de janeiro, todos tomarão posse para iniciar o novo mandato. O candidato tem três conquistas: a eleição, a diplomação e a posse, que marca o início dos trabalhos”, comentou André Vechi.

Homenagens

Durante o evento, Monica Soares foi homenageada pelo juiz Gilberto Oliveira Junior com o Certificado de Mérito Eleitoral, em reconhecimento aos 26 anos de colaboração com a Justiça Eleitoral, incluindo sua atuação como presidente de mesa da seção 60 no ano passado.

Érico Zendron, de 96 anos, também recebeu o Certificado de Mérito Eleitoral, simbolizando o colégio eleitoral de Brusque por sua contribuição à democracia.

Confira mais fotos da diplomação:

