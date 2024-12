Diretores da Acibr se reúnem com comandante-geral da PM em busca de aumentar efetivo policial de Brusque

O presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Marlon Sassi, e os diretores Halisson Habitzreuter e Alexandre Zen se reuniram na segunda-feira, 9, com o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, em Florianópolis. O objetivo do encontro foi estreitar as relações com o comandante e solicitar mais agentes para o 18º Batalhão de Polícia Militar de Brusque.

Sassi destacou que a reunião foi planejada pelo diretor Alexandre Zen, “que é um grande parceiro da PM em todo o estado, com o fornecimento de carrinhos para a Transitolândia. Estamos muito preocupados com a questão do efetivo. Teremos muitos policiais que irão para a reserva nos próximos meses, o que acaba dificultando o trabalho realizado no nosso batalhão”.

Na ocasião, os representantes da Acibr reiteraram a parceria da entidade com as atividades da Polícia Militar, além de terem destacado o quanto a classe empresarial já contribuiu com os órgãos de segurança da região.

“Levamos os números da contribuição da Acibr e outras entidades através do convênio de Radiopatrulha. Nos últimos anos, esse convênio já repassou mais de R$ 6 milhões para a PM da nossa cidade. Também demonstramos que não estamos colocando o fardo todo em cima da Polícia Militar, somos parceiros, apoiamos tudo o que o 18º Batalhão precisa para conseguir o feito de tornar Brusque, Guabiruba e Botuverá uma das regiões mais seguras do Brasil”.

Radiopatrulha

O convênio de Radiopatrulha, firmado entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Brusque, foi idealizado pela Acibr, em parceria com demais entidades em 2018, como uma alternativa para substituir o antigo Fundo Municipal de Melhoria da Polícia Militar (Funpom).

Desde então, o projeto tem sido replicado em vários municípios do estado. O convênio foi realizado durante a gestão do ex-presidente Halisson Habitzreuter.

Habitzreuter então ressaltou que foram exibidas ao comandante as iniciativas de Brusque, “principalmente em relação ao convênio de Radiopatrulha, que vem auxiliando no trabalho da polícia em várias cidades. Hoje estamos fazendo com que outras associações empresariais que têm consciência da importância dessa ação possam fazer algo semelhante em suas entidades. A reunião foi muito produtiva e acredito que seremos reconhecidos na hora da distribuição de efetivo pelo estado”.

Com o encontro, o presidente Marlon Sassi disse estar confiante de que o 18º Batalhão receba um número considerável de soldados a partir do próximo ano.

“A distribuição será feita no início de março, quando encerra a Operação Verão. O comandante não pode informar o número de policiais que virão para Brusque ainda. Nós solicitamos 54 novos policiais, que é o mínimo necessário para manter o bom andamento do nosso batalhão”.

E finaliza que saiu contente da reunião e com uma expectativa grande de que o município será atendido. “Esse é o papel da Acibr, não apenas representar os empresários, mas toda a sociedade de Brusque e região. Acreditamos que um dos pilares do desenvolvimento é a segurança e esta será sempre uma das nossas bandeiras”, finaliza.

