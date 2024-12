GALERIA – Confira como foi o lançamento da websérie sobre o legado cultural de Guabiruba

Na noite da quarta-feira, 11, a Câmara de Vereadores de Guabiruba foi palco para a estreia da websérie documental “Guabiruba: Ontem – Hoje – Amanhã“, uma produção da Prime Filmes.

O evento, que reuniu autoridades, entrevistados, patrocinadores, apoiadores e moradores da cidade, celebrou a rica história e as tradições locais, por meio de uma obra audiovisual que promete marcar gerações.

O projeto foi financiado pela Lei Rouanet e idealizado como um material didático, com foco em despertar o interesse de estudantes do ensino fundamental pela história local e regional.

História de Guabiruba

O primeiro episódio já está no ar e os próximos serão disponibilizados semanalmente em um canal exclusivo no YouTube, fortalecendo o legado educacional da série.

A narrativa da série, apresentada de forma cativante pelos personagens Fritz e Giovana, interpretados por Emiliano Daniel de Souza e Joice Suem Venzon, combina elementos históricos com depoimentos de especialistas locais, como a professora e historiadora, Rosemari Glatz, que está presente no primeiro episódio da série, o qual foi apresentado ao público durante o evento de lançamento.

Para ela, foi muito gratificante participar do documentário, que apresenta uma abordagem extremamente pedagógica.

“Foi uma honra participar. Uma experiência diferente do meu dia a dia como reitora, que é mais formal. Eu, que já fui professora de pré-escola no início da minha carreira, consegui voltar no tempo e incorporar a professora para falar de forma simples e lúdica trazendo um pouco do que é a Guabiruba e como foi a sua colonização”, conta.

A professora ressalta que os personagens Giovana e Fritz são fantásticos e fazem a diferença nos episódios. “Não tem como não se divertir com eles. Quando vimos, o tempo do episódio já tinha passado. A gravação foi muito leve”, completa.

O diretor Darlan Serafini destaca o valor educacional e comunitário do projeto. “É com imensa alegria e profunda gratidão que lançamos esse projeto que carrega um significado especial para todos nós. Guabiruba: Ontem – Hoje – Amanhã é mais do que uma simples websérie, é um verdadeiro tributo a nossa história, cultura e identidade. É um convite para mergulharmos em nossas raízes, celebrarmos nossas conquistas e refletirmos sobre o legado que queremos deixar para as próximas gerações”, declara.

História para todas as idades

Os professores da rede municipal de Guabiruba vão poder utilizar os episódios como ferramenta de aprendizado em sala de aula, aproveitando a infraestrutura tecnológica das escolas.

Mas para os atores Emiliano e Joice, o material pode ser utilizado para viver bons momentos em família.

“É um conteúdo muito importante e relevante para ser assistido nas escolas, porque os professores podem utilizar os episódios como mola propulsora para um debate além do conteúdo que apresentamos. Mas é também um material para ser assistido em família, envolvendo pais, avós, bisavós e crianças. Isso vai trazer um monte de lembranças bonitas.

“No meu tempo era assim…”, “quando meus pais nasceram…”. Então, são muitas possibilidades de honrar a história da nossa gente, que teve uma luta muito grande e que está preservada no documentário, acessível dentro das nossas casas pelo YouTube”, frisa Emiliano.

Para ele, foi um privilégio ser convidado para conduzir as entrevistas de forma alegre a descontraída. “Já tinha um roteiro para a gente e foi muito agradável. Aprendemos bastante durante as gravações. Valeu muito ter participado!”, conta.

“O Emiliano já é ator e bem conhecido. Eu não tinha nenhum contato com a atuação, mas foi muito especial e divertido fazer parte. Aprendemos muito sobre a história da nossa cidade. Eu trouxe um pouco da cultura italiana e o Emiliano da alemã, então foi muito gratificante. Assistam! A websérie está incrível. É muito educativa e divertida. É um conteúdo para todas as idades”, completa Joice.

A série

A série é composta por 14 episódios de dez minutos cada. O roteiro foi baseado no livro “Guabiruba 60 Anos de Emancipação: Nossa História, Cultura e Tradição”, organizado pela professora e historiadora Rosemari Glatz e pelo advogado e pesquisador histórico Roque Luiz Dirschnabel.

Além da narrativa envolvente dos personagens principais, Fritz e Giovana, cada tema é enriquecido com entrevistas de especialistas locais. O episódio sobre Educação tem a contribuição do professor Edinalte de Souza, enquanto o maestro Sidinei Ernane Baron traz informações sobre a Cultura envolvendo Música e Dança.

Já o diretor, ator e dramaturgo Marcelo Carminati apresenta temas ligados ao Teatro, Literatura, Artesanato e Pintura. A importância do Esporte é abordada pela professora Márcia Hochsprung Watanabe, e o ex-professor Max Kohler fala sobre o Folclore e Tradições da cidade, incluindo o Pelznickel, cuja história será detalhada pelo mestre da tradição Fabiano Siegel.

A Arquitetura será explorada pela arquiteta e urbanista Ariana R. Imhof, enquanto a Culinária local terá a visão do chef Zé Debatin. Outros episódios contam com a participação de Valdir Riffel, presidente da Acic (Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura), para falar sobre Economia, e do advogado e pesquisador histórico Roque Dürrschnabel, que aborda a Indústria e o Comércio. O sacerdote Pe. Marilton Nus discute aspectos da Religiosidade local e o turismólogo Andrei Müller traz reflexões sobre o Turismo na cidade.

Confira as fotos:

