Websérie que resgata história de Guabiruba estreia nesta quarta-feira na Câmara

Nesta quarta-feira, 11, acontecerá a estreia da websérie documental “Guabiruba: Ontem – Hoje – Amanhã” na Câmara de Vereadores. O evento será aberto ao público e começará às 19h.

O trabalho é uma produção da Prime Filmes e conta com 14 episódios de 10 minutos cada. A série aborda temas importantes como colonização, educação, cultura, esporte e economia, revelando histórias que conectam o passado ao presente.

O projeto, financiado pela Lei Rouanet, foi idealizado como um material didático, com foco em despertar o interesse de estudantes do ensino fundamental pela história local e regional. Os episódios serão disponibilizados em um canal exclusivo no YouTube, fortalecendo o legado educacional da série.

Obra baseado em livro dos 60 anos de emancipação do município

A websérie tem roteiro baseado no livro “Guabiruba 60 Anos de Emancipação: Nossa História, Cultura e Tradição”, organizado pela professora e historiadora Rosemari Glatz e pelo advogado e pesquisador histórico Roque Luiz Dirschnabel. Ambos participam da série com depoimentos.

De maneira cativante, os episódios contam com apresentação dos personagens Fritz e Giovana, interpretados por Emiliano Daniel de Souza e Joice Suem Venzon.

Eles guiam o público por essa viagem no tempo, apresentando curiosidades, fatos históricos e depoimentos de convidados.

Para o diretor Darlan Serafini, o audiovisual é a ferramenta ideal para aproximar as novas gerações da história.

“Essa websérie nasceu da vontade de aprofundar as histórias que não puderam ser contadas no documentário ‘Guabiruba’ de 2021. É uma maneira de dar voz às memórias da cidade e torná-las acessíveis e atrativas para crianças e jovens. Inclusive recebemos sugestões de moradores, pesquisadores e empresários da cidade para que contássemos as histórias com mais detalhes. Por isso, trabalhamos para criar esse novo projeto, uma websérie documental para abrir os temas históricos do município”, destaca.

Gravações e entrevistados

Cada episódio da série foi roteirizado para capturar as nuances culturais e históricas da cidade. O conteúdo abrange desde a colonização até a gastronomia local, passando por tradições folclóricas como o Pelznickel e manifestações artísticas como música, dança e teatro.

Além da narrativa dos personagens principais, cada tema é enriquecido com entrevistas de especialistas locais. A história da colonização é contada por Rosemari Glatz.

Cultura e tradição

O episódio sobre Educação tem a contribuição do professor Edinalte de Souza, enquanto o maestro Sidinei Ernane Baron traz informações sobre a cultura envolvendo música e dança.

Já o diretor, ator e dramaturgo Marcelo Carminati apresenta temas ligados ao teatro, Literatura, Artesanato e Pintura. A importância do esporte é abordada pela professora Márcia Hochsprung Watanabe, e o ex-professor Max Kohler fala sobre o folclore e tradições da cidade, incluindo o Pelznickel, cuja história será detalhada pelo mestre da tradição Fabiano Siegel.

A arquitetura será explorada pela arquiteta e urbanista Ariana Imhof, enquanto a culinária local terá a visão do chef Zé Debatin.

Outros episódios contam com a participação de Valdir Riffel, presidente da Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura (Acic), para falar sobre economia, e do advogado e pesquisador histórico Roque Dürrschnabel, que aborda a indústria e o comércio.

O sacerdote Pe. Marilton Nus discute aspectos da religiosidade local e o turismólogo Andrei Müller traz reflexões sobre o Turismo na cidade.

“Queremos que a série seja mais do que um registro histórico. Nossa missão é inspirar os jovens a se orgulharem de suas raízes e enxergarem o valor de preservar essas histórias para o futuro”, reforça Darlan.

Produção local com apoio da comunidade

Para Darlan, o apoio de empresas e entidades locais foi essencial. “É incrível ver como projetos culturais podem unir a comunidade. Além de incentivar o conhecimento histórico, a Lei Rouanet permitiu que empresas contribuíssem diretamente para algo que beneficiasse a cidade como um todo. Esse modelo de incentivo cultural transforma ideias em realidade”, avalia.

“A websérie será uma fonte valiosa de conhecimento, entretenimento e orgulho para a comunidade, deixando um legado duradouro para as futuras gerações de Guabiruba”, completa o diretor.

Leia também:

1. TriVale Cap: moradora de Brusque leva R$ 20 mil no sorteio deste domingo

2. Tradição do Pelznickel em Guabiruba vira objeto de trabalho de professor americano: “muito especial nos dias atuais”

3. Permuta para construção do novo albergue municipal de Brusque deve ser lançada nesta segunda-feira

4. GALERIA – Mesmo com chuva, 6ª Corrida Rústica da PM reúne centenas de atletas em Brusque

5. Rodolfo Potiguar renova com Brusque para 2025

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: