GALERIA – Mesmo com chuva, 6ª Corrida Rústica da PM reúne centenas de atletas em Brusque

Na noite deste sábado, 7, foi realizada a 6ª Corrida Rústica do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Brusque, que, mesmo sob chuva, reuniu centenas de atletas. O evento fez parte do Circuito de Corridas Rústicas da Polícia Militar de Santa Catarina 2024 e marcou as celebrações pelos 15 anos de história do 18º BPM.

Conforme o capitão da PM Fabricio Cenci, cerca de 450 pessoas se inscreveram. Apesar da chuva, ele afirma que o número de abstenções foi baixo. “A chuva deixa a corrida mais agradável, principalmente para aliviar o calor. Nossa última corrida foi em 2019 e, em 2020, por causa da pandemia, não realizamos mais. Neste ano, foi retomado institucionalmente o circuito de corridas, e Brusque é uma das cidades escolhidas. É a primeira vez que realizamos a corrida noturna”, comenta.

A largada aconteceu na rua Dorval Luz, em frente ao quartel da Polícia Militar, no bairro Santa Terezinha. Atletas de diferentes categorias participaram das provas de 5 km e 10 km, abertas a civis e militares, além de uma modalidade exclusiva para militares fardados, que competiram no percurso de 5 km.

Entre os participantes estava o supervisor de segurança Josmar Neves, de 39 anos, que correu o percurso de 10 quilômetros. O morador de Navegantes começou a correr há três anos, e a 6ª Corrida Rústica foi a 14ª prova dele.

“Já fiz uma meia maratona e, no ano que vem, devo ir em busca de uma maratona. Aqui, foi com chuva mesmo, a adrenalina vai a mil. Está bem animado, é a primeira vez que corro em Brusque, e a organização está perfeita”, diz.

A corrida também contou com a participação do casal, o supervisor de cinema Carlos Búrigo, 69, e a secretária Eliane Cardoso, 52. Os moradores do Centro já participaram de diversas corridas.

A prova escolhida por eles foi a de 5 quilômetros. “Ele corre mais do que eu, nos separamos no percurso e depois ele volta para me buscar”, conta Eliane.

“Aqui temos pessoas de diversos lugares. No sábado passado, na corrida do River Mall, fiquei em segundo lugar no pódio na minha faixa etária. O meu objetivo é fazer um tempo menor. O dia de chuva prejudica um pouco, ela gosta mais, porém eu não”, avalia. “Já corri todas as corridas da Polícia Militar aqui, e são todas bem organizadas”, completa Carlos.

Segundo a PM, a corrida teve como objetivo promover a integração entre a comunidade e a Polícia Militar, além de incentivar a prática esportiva. O evento contou com uma estrutura completa, incluindo pontos de hidratação ao longo do trajeto e na linha de chegada, garantindo suporte aos participantes.

Percurso

Os corredores iniciaram o percurso na rua Dorval Luz e seguiram em direção à rotatória da Unifebe, passando pela rua Vendelino Maffezzolli. O trajeto incluiu a alça da ponte João Libério Benvenutti, com um trecho pelo bairro Bateias, e acesso à avenida Governador Luiz Henrique da Silveira. O retorno ocorreu na altura da ponte dos Bombeiros, com finalização novamente no quartel do 18º BPM.

Paralelamente, foi realizada uma Cãominhada de 2 km, sem caráter competitivo, em parceria com a Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra). Os lucros obtidos com as inscrições foram destinados à entidade.

