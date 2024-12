Motorista morre após colisão frontal contra carro em Tijucas; veículo envolvido no acidente era de Brusque

Um homem de 31 anos morreu após o Chevrolet Celta (placa de Tijucas) que conduzia colidir frontalmente contra um Toyota Yaris (placa de Brusque), em Tijucas, na tarde deste sábado, 7. O acidente também deixou cinco pessoas feridas, entre elas, uma criança de 3 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes de emergência chegaram rapidamente ao local da colisão. A vítima fatal foi o motorista do Celta, que não resistiu aos ferimentos.

Além dele, uma criança de 3 anos, que estava no banco traseiro do Celta, foi encontrada inconsciente, com sinais vitais alterados e um ferimento na região parietal do crânio, com sangramento ativo.

A criança, com Glasgow de 9, apresentava taquicardia, baixa saturação de oxigênio e pele fria. Ela foi estabilizada no local e, posteriormente, encaminhada ao Hospital São José de Tijucas, onde permanece em observação.

A condutora do Toyota Yaris, uma mulher de 61 anos, estava consciente, mas apresentava sinais de palidez e relatava dor abdominal e no quadril. Ela recebeu atendimento no local e foi transportada pela equipe do Samu à Fundação Hospitalar Municipal de Canelinha para exames mais detalhados.

Outros ocupantes dos veículos também precisaram de atendimento médico. O passageiro do banco do carona do Celta, um homem de 29 anos, foi levado ao Hospital São José de Tijucas pela equipe do Samu. Além disso, uma criança de 9 anos, que ocupava o banco traseiro do Celta, foi conduzida à mesma unidade hospitalar pela guarnição de São João Batista.

Uma mulher, que estava no banco traseiro do Toyota Yaris, foi atendida por familiares antes da chegada das equipes de emergência e levada ao hospital por meios próprios.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: