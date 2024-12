VÍDEO – Colisão entre carro e motocicleta deixa jovem ferida em Itajaí

Na tarde da sexta-feira, 6, por volta das 13h55, um acidente de trânsito no bairro Cordeiros, em Itajaí, deixou uma jovem de 21 anos ferida. O acidente, registrado por uma câmera de segurança, envolveu uma motocicleta Honda C100 Biz e um carro Citroën C4 Cactus.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a motoneta seguia no sentido Itajaí-Ilhota quando teve sua preferência cortada pelo automóvel, que saía de uma estrada de terra e tentava realizar uma conversão à esquerda para acessar a rodovia. No local, a sinalização de linha dupla contínua amarela proíbe esse tipo de manobra.

Além disso, foi constatado que a condutora da motoneta não possuía habilitação para conduzir veículos automotores em vias públicas. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao CIS de Itajaí com lesões leves.

A condutora do Citroën, de 52 anos, não sofreu ferimentos. Ambos os veículos foram autuados por infrações de trânsito e liberados no local após os procedimentos necessários.

