Clube de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Brusque anuncia nova presidente; saiba quem é

A engenheira civil Maiara Valiati Zimmermann, 30 anos, é a nova presidente do Clube de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Brusque (CEAB). A cerimônia de posse da nova diretoria acontece nesta terça-feira, 10 de dezembro, no Clube Caça e Tiro.

Ela, que é membro do CEAB há cinco anos, ocupou o cargo de vice-presidente da entidade na gestão 2023-2024, e agora assume o desafio de liderar as atividades do clube pelos próximos dois anos, tendo o engenheiro civil Mateus Boso Till como vice-presidente.

A nova presidente destaca que os objetivos da nova gestão estão centrados em fortalecer ainda mais o CEAB como uma referência para os associados e para a sociedade. “Para isso, vamos priorizar a ampliação e diversificação de conteúdos relevantes e de qualidade, que atendam às demandas de nossos membros e do setor como um todo”, pontua.

Além disso, a nova gestão pretende atrair novos associados, com a promoção de iniciativas que reforcem a visibilidade e os benefícios da participação no clube. “Queremos transformar o CEAB em um espaço cada vez mais dinâmico, inclusivo e conectado com os desafios e oportunidades do mercado e da engenharia”.

Maiara reafirma o compromisso de fortalecer o CEAB como um espaço de troca, aprendizado e união.

“Nosso objetivo é promover conexões e construir juntos um ambiente que seja referência para o desenvolvimento da engenharia e da sociedade. Sabemos que vivemos em tempos de grandes transformações, mas acreditamos que o verdadeiro valor do CEAB está nas pessoas que o compõem, por isso, convido os profissionais a participarem ativamente, trazendo suas ideias, experiências e energia para tornarmos este espaço ainda mais dinâmico e significativo”.

Fortalecimento da entidade

Presidente na gestão 2023-2024, o engenheiro de produção industrial e especialista em engenharia de segurança do trabalho, Vinícius Becker, destaca o orgulho em presidir a entidade nos últimos dois anos. Ele ressalta o trabalho realizado pela diretoria neste período, sobretudo, para o fortalecimento do CEAB e defesa dos interesses dos engenheiros, arquitetos e agrônomos.

“Buscamos olhar para o futuro. Promovemos mais benefícios aos nossos associados, bem como fortalecemos parcerias com demais entidades públicas e privadas em prol do desenvolvimento da região”, destaca.

Becker também enfatiza a promoção de diversos cursos e palestras voltados aos profissionais associados e a participação ativa da entidade tanto no novo Plano Diretor de Brusque como no novo sistema de georreferenciamento da prefeitura.

Saiba mais

Maiara Valiati Zimmermann é brusquense, graduada em Engenharia Civil pelo Centro Universitário de Brusque (Unifebe), em 2017. É sócia-proprietária da EC3 Engenharia, e atua há mais de 10 anos na área da engenharia civil.

Foi tesoureira do CEAB, na gestão 2021-2022 e ocupou o cargo de vice-presidente da entidade na gestão 2023-2024.

Confira a composição da nova Diretoria do CEAB – Gestão 2025-2026:

Maiara Valiati Zimmermann – Presidente

Mateus Boso Till – Vice-presidente

Gilmar Rafael Otto – Tesoureiro

Anny Reis Kohler – Secretária

Pâmella Adryan – Diretora de Comunicação e Eventos

Braulio Rodrigues Rocha – Diretor de Moradia Econômica

Marcus Walendowsky – Coordenador de Engenharia Civil

Camila Imianovsky Correa – Coordenadora Mecânica

Juliano Piske – Coordenador Agrônomo

Conselho Fiscal:

Dener Willian Lyra – Conselho Fiscal

João Felipe Pacheco – Conselho Fiscal

Vinicius Becker – Conselho Fiscal

Marcelo Pavan – Suplente Conselho Fiscal

Anselmo Scarduelli – Suplente Conselho Fiscal

Daniela Menegazzo Hoepers – Suplente Conselho Fiscal

