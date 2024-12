Rio Itajaí-Mirim pode sair da calha nas proximidades do Emma II nesta segunda-feira

As chuvas dos últimos dias acumularam 74 mm em Brusque entre sexta-feira, 6, e esta segunda-feira, 9, volume que se aproxima da previsão inicial, que era entre 80 e 90mm. Em Vidal Ramos, os acumulados superaram 95mm, enquanto em Botuverá o índice passou dos 85mm.

A expectativa era de que a chuva se concentrasse no sábado, 7, porém, o volume mais intenso ocorreu na noite de domingo para segunda-feira, o que refletiu nos níveis do rio Itajaí-Mirim. Em Brusque, a projeção aponta para um nível de 4,10m por volta das 13h30.

Apesar da elevação, em Botuverá o rio já entrou em recessão, e, em Brusque, as projeções indicam que o único ponto com possibilidade de transbordamento seria nos fundos do loteamento Emma II e na entrada do Loteamento Santa Mônica pela Beira Rio. Mesmo assim, a situação não deve atingir casas ou vias adjacentes.

Ocorrências

O final de semana também foi marcado por duas ocorrências. A primeira foi um deslizamento com queda de árvore no bairro Limeira, registrado na noite de sábado. A segunda foi um alagamento no bairro Águas Claras, causado por obras particulares na região. A falta de drenagem adequada contribuiu para que a água invadisse parte de uma residência, mas a situação já está sendo acompanhada pelas equipes responsáveis.

A Defesa Civil de Brusque continua monitorando o comportamento do rio, atualizando as projeções e acompanhando também a possibilidade de novas chuvas para garantir a segurança da população. A orientação geral é que todos acompanhem as atualizações pelos canais oficiais da Prefeitura de Brusque e Defesa Civil, e permaneçam atentos para agir rapidamente. Qualquer emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199, ou então, o Corpo de Bombeiros, no 193.

