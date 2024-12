Rio Itajaí-Mirim alcançou 5 metros em Botuverá nesta segunda-feira

O nível do rio Itajaí-Mirim, em Botuverá, alcançou o pico de 5 metros durante a manhã desta segunda-feira, 9, mas já está baixando. As informações são da Defesa Civil local.

Segundo a Defesa Civil, não houve maiores intercorrências. O pico foi de 5 metros, às 7h. Em 24 horas, o acumulado de chuva na cidade foi de 53,35 mm.

Uma ponte que está sendo construída na rua Henrique Vanelli, no Centro, teve as suas cabeceiras cobertas pela água do rio. Assim que as águas baixarem, de acordo com o prefeito Alcir Merizio, a estrutura será refeita. Nos outros bairros, não há registro de ocorrências.

