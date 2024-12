TriVale Cap: moradora de Brusque leva R$ 20 mil no sorteio deste domingo

A TriVale Cap deste domingo, 8, premiou Joseli Dalcastagne Casagrande, moradora do bairro Santa Luzia, em Brusque, com R$ 20 mil no terceiro sorteio do dia.

Antonio Lacerda, morador do bairro São Pedro, em Brusque, dividiu o prêmio do primeiro sorteio, de R$ 10 mil, com um morador de Blumenau e uma moradora de Rodeio. No segundo sorteio, com prêmio de R$ 14 mil, um morador de Taió foi premiado.

O quarto e principal prêmio, uma casa no valor de R$ 300 mil, um Onix e R$ 100 mil, foi para um morador de Itapema.

Nos 30 Giros da Sorte, de R$ 2 mil, dois moradores de Brusque foram sorteados. Confira abaixo:

Marisa Antunes Nunes, bairro Primeiro de Maio

Juliano Floriani, bairro Limeira Baixa

O resultado completo dos sorteios da TriVale Cap deste domingo está disponível no perfil do Instagram @trivalecapoficial.

