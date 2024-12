Bombeiros resgatam embarcação com 150 pessoas em Florianópolis

O Corpo de Bombeiros Militar resgatou uma embarcação que transportava 150 pessoas, incluindo tripulantes e passageiros, em Florianópolis, após uma falha técnica na tarde deste sábado, 7.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 15h, quando a guarnição foi acionada para prestar apoio à embarcação Kattamaram IV. A embarcação enfrentava problemas de governabilidade nas proximidades da Ilha de Ratones Pequeno. O problema técnico incluiu a perda do motor de boreste e falha no leme, deixando-a sem capacidade de manobra.

Sob o comando do subtenente Natanael, chefe de Salvamento, acompanhado pelo cabo Steiner e pelo cabo Rafael, a equipe utilizou técnicas de salvamento náutico para garantir a segurança de todos a bordo.

Posicionando-se estrategicamente à bochecha de boreste do Kattamaram IV, a embarcação dos bombeiros atuou como sistema auxiliar de propulsão e direcionamento. A operação consistiu em manobras precisas, alternando entre empurrar e puxar a proa da embarcação para corrigir o rumo, garantindo a condução segura até o trapiche da Beira-Mar Norte.

Ao chegar ao destino, a guarnição executou as manobras necessárias para a atracagem do catamarã no trapiche e acompanhou o desembarque seguro de todas as pessoas a bordo. A operação foi concluída com sucesso e sem intercorrências.

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: